‘Geovanni’, la exposición que representa a un colectivo

Entornointeligente.com /

Geovanni Ibarra protagonista de la exposición. Cedida por David Solís Cuando Geovanni Ibarra cumple 10 años, su vida da un giro de 180 grados: pierde la visión en uno de sus ojos. Los colores de la cotidianidad los observó hasta los 24 años, tras perder la visión en el segundo faro que lo comunicaba por medio de ese sentido con la sociedad.

A raíz de ese cambio, este joven empieza una nueva travesía como persona con este tipo de discapacidad. ‘Geovanni’ es la exposición que expone la vida cotidiana de una persona no vidente en la «ciudad de la furia»: Panamá.

Más de una veintena de imágenes de la autoría de David Solís serán expuestas a partir de este jueves en la Alianza Francesa con el objetivo de «incomodar y molestar a las personas» sobre la situación del colectivo del que forma parte Geovanni, comenta el fotógrafo David Solís a La Estrella de Panamá.

David estuvo dos veces a la semana durante más de un mes en la rutina diaria de Geovanni; por ejemplo, en su casa, cuando practicaba deportes, en su tiempo libre y otras «facetas más» que serán presentadas a través de fotos en blanco y negro, las cuales representan un «juego de ironía. La falta de visión la asocio con la falta de color», añade Solís.

Las fotos en blanco y negro representan la falta de visión. Cedida por David Solís En esa escasez de colores y esos momentos donde David compartió con Geovanni, descubrió la capacidad de resiliencia del joven oriundo de la provincia de Chiriquí. «Geovanni me enseñó, y descubrí que no hay que rendirse frente a nada», porque «Geovanni no era ciego, primero quedó ciego de un ojo, luego a los 24 años quedó ciego del otro, o sea él ya estaba acostumbrado a una vida, él tuvo que aprender esa nueva vida. Estoy seguro de que si a muchos de nosotros nos hubiera pasado eso, nos hubiéramos rendido fácilmente. Geovanni es una persona que ha luchado por lo que quería y sigue luchando; es una persona que no se ha rendido».

Pormenores de ‘Geovanni

«La exposición es muy íntima; te ayuda a reflexionar y de momento te incomoda. No es común ver de una manera tan cruda y real la parte física de una persona no vidente» ISAÍAS CEDEÑO

CURADOR DE ‘GEOVANNI’ El curador de esta propuesta, Isaías Cedeño, comentó que la exposición es «muy íntima. Te ayuda a reflexionar y de momento te incomoda; no es común ver de una manera tan cruda y real la parte física de una persona no vidente».

«David retrata en sus fotos ese cambio físico de las personas no videntes y sobre todo para ver lo doloroso que puede ser, no solamente emocional». Con la muestra, agrega Cedeño, se busca que las personas cuando transiten por la calle «y vean a un no vidente, empaticen y sepan que detrás de esta persona hay alguien que vive batallas tan fuertes y que ha vivido duelos tan fuertes como todos», agrega Cedeño.

El fotógrafo David Solís. María Alejandra Carrasquilla | La Estrella de Panamá Cedeño explica que el fotógrafo David hizo un acompañamiento documental de observación, en donde investigó y conoció la vida de Geovanni, lo que trajo como resultado un archivo fotográfico robusto.

«La selección no la hice solo yo, es más de un centenar de fotos en la búsqueda de aquellas fotografías que David que quería mostrar al público; hicimos una selección de 50 fotografías, luego de 30 fotografías, y finalmente seleccionamos unas 20 fotografías principales y una decena que se verán en una sala contigua a la sala principal» de la Alianza Francesa.

Las fotos principales se encontrarán en la exposición 100% documental del trabajo de David, detalla el curador, además, «quisimos aprovechar el espacio secundario que tiene la Alianza Francesa, en donde vamos a encontrar algunos objetos de Geovanni y una fotografías de archivo, la utilización de las manos y cómo utiliza el tacto Geovanni para comunicarse».

«Cuando se pierde la visión, todos los sentidos toman mayor relevancia porque necesitas comunicarte y vivir con otros sentidos. Geovanni utiliza mucho sus manos, entonces en una sala contigua vamos a ver muchísimo cómo Geovanni usa sus manos para la cotidianidad y vamos a ver unas fotografías de archivo de cuando Geovanni era pequeño, que nos hizo llegar su madre y que nos da a entender un poco cómo ha sido su crecimiento. Geovanni es la cara de un millar de personas que viven lo mismo que él», en medio de la ‘ciudad de la furia’ como ha bautizado Isaías Cedeño a la ciudad de Panamá.

El curador Isaías Cedeño. María Alejandra Carrasquilla | La Estrella de Panamá «La llamo la ciudad de la furia porque no está pensada para personas que caminan, para el transporte público, para la gente. Es una ciudad que ha crecido entre rascacielos, automóviles. Una persona con discapacidad visual se vale de su bastón para transitar y se vale del transporte público porque no puede conducir, por eso le llamo la ciudad de la furia, porque en medio de los automóviles la gente que vive aquí suele vivir en un constante estrés, ignorando el problema que vive el otro, y cuando alguien te pide ayuda sueles no reaccionar de la manera más calmada lo que hace es que vivas en un ecosistema de constante furia».

La Alianza Francesa prepara una serie de actividades en el marco de esta exposición, luego de la inauguración este jueves.

Seguida de una visita guiada con David Solís el miércoles 21 de septiembre a las 6:00 p.m. Luego el 27 de septiembre hay un conversatorio con el Patronato Luz del Ciego a las 6:30 p.m. El 30 de septiembre se hará un taller de braille con el Patronato Luz del Ciego. El 4 de octubre habrá una visita guiada con David Solís a las 6:00 p.m. y el 6 de octubre será el conversatorio ‘Pensar el retrato fotográfico’, a las 6:30 p.m.

Temas relacionados: Panamá Provincia de Chiriquí Alianza Francesa de Panamá Patronato Luz del Ciego David Solís Geovanni Ibarra

LINK ORIGINAL: La estrella

Entornointeligente.com