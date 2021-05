Georginio Wijnaldum confirma los contactos con el FC Barcelona

Entornointeligente.com / El FC Barcelona está avanzando con pasos agigantados en lo que hace referencia a la planificación de su plantel 2021-2022. Eso sí, hay ciertas operaciones que quedarán condicionadas por el incierto futuro de Ronald Koeman en el banquillo del vigente campeón de la Copa del Rey. Sin ir más lejos, Memphis Depay (Olympique de Lyon) ya ha expresado su deseo de coincidir con un técnico con el que ya trabajó en la Selección de Países Bajos.

Precisamente, nos vamos a centrar ahora en un compatriota de ambos. Se trata de Georginio Wijnaldum (30 años), un hombre que ha puesto fin a su travesía en el Liverpool. De hecho, parece que el mediocampista pondrá rumbo al Camp Nou con la carta de libertad. En unas declaraciones de las que se ha hecho eco el diario Marca , el de Róterdam ha sido bastante claro acerca del interés del Barça. “No puedo negar los contactos. Acabo contrato y es una situación interesante para muchos clubes” , ha señalado.

