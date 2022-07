George Russell hizo por primera vez la pole position en su carrera

Entornointeligente.com /

George Russell ganó la primera pole de su carrera en la Fórmula Uno con una veloz vuelta de clasificación el sábado en el Gran Premio de Hungría.

Le dio a Mercedes su primera pole de la temporada el mismo día que el campeón de la F1 Max Verstappen, que encabeza las posiciones, perdió potencia y acabó 10mo, su peor clasificación en esta campaña.

Russell festejó a los gritos tras derrotar a los pilotos de Ferrari, Carlos Sainz Jr. y Charles Leclerc.

«¡Whooooo, vamos! ¡Sí! Hahahaha. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza!», gritó Russell antes de abrazarse con sus ingenieros.

Verstappen se desahogó con una serie de groserías ante el fracaso de su clasificación.

Primero tuvo problemas de agarre y después se quejó de no tener «potencia… nada funciona» en su segunda vuelta de clasificación.

El circuito Hungaroring, entre las colinas en las afueras de Budapest, se secó parcialmente para la clasificación luego de un aguacero durante la tercera práctica.

Leclerc —que encabeza la F1 con siete poles en esta temporada— chocó el domingo pasado durante el GP de Francia para entregarle a Verstappen un triunfo que le dio al holandés una ventaja de 63 puntos en las posiciones.

Pero ahora Leclerc tiene una gran posibilidad de cerrar la brecha en una de las pistas más difíciles de la F1 para sobrepasar.

El mexicano Sergio «Checo» Pérez, compañero de Verstappen en Red Bull, tuvo una sesión decepcionante y parte en 11mo lugar.

«Ha sido un mal día», dijo Pérez. «Sin duda va a ser difícil sobrepasar mañana».

Lando Norris con McLaren quedó cuarto, delante de Esteban Ocon —ganador el año pasado— su compañero en Alpine Fernando Alonso y Lewis Hamilton con Mercedes.

THAT'S POLE BABY!! WE DID IT!!

Unbelievable job from the whole team to take us from our toughest Friday to our best Saturday together so far. YES TEAM!! 👊 pic.twitter.com/gYh3JDVVD3

— George Russell (@GeorgeRussell63) July 30, 2022

Horas antes, los pilotos enfrentaron una tercera práctica difícil bajo la lluvia el sábado.

Verstappen y Pérez, entraron tarde en la sesión de una hora. El piloto de Aston Martin, Sebastian Vettel, perdió sus ruedas traseras y se estrelló de cola contra la barrera, lo que provocó una bandera roja faltando 10 minutos. La sesión se reanudó cuando faltaban cuatro minutos.

Tras el calor intenso del viernes, al mediodía comenzó un aguacero y el circuito Hungaroring estaba empapado a 1 de la tarde cuando comenzó la práctica.

Primero salieron los Ferrari, y Leclerc patinó al errar una chicana.

Al intensificarse la lluvia y reducirse la visibilidad, Vettel — quien anunció su retiro al final de la temporada — erró una curva, en tanto el piloto de AlphaTauri Pierre Gasly apenas evitó una barrera y luego efectuó un trompo de 360 grados.

Russell dijo que tuvo «muchos problemas». Ricciardo dijo que no tuvo «absolutamente nada de agarre» y Mick Schumacher de Haas se quejó de que sus ruedas traseras patinaban como si giraran sobre hielo.

El piloto de Williams Nicholas Latifi dio la sorpresa al registrar la mayor velocidad en la última vuelta antes de la clasificación, con .67 de ventaja sobre Verstappen.

«Me preguntaba si esos aplausos eran para mí», dijo entre risas Latifi, quien está último en las posiciones y aún no ha ganado un punto.

By George! 💪 #HungarianGP #F1 (sound on) pic.twitter.com/RXlWOXSm1q

— Formula 1 (@F1) July 30, 2022

Ten la informaci ón al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/IVpYB7IsahnE6HBjaQCqof

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/diarioprimicia

Lea También: Venezuela le ganó a Guatemala y clasificó al Mundial U23 de softbol masculino Castellanos lanzó el Programa de Educación y Deportes Queen Deyna (+video)

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com