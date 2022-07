George Russell garante primeira pole position da carreira

Entornointeligente.com /

George Russell sucedeu ao companheiro Lewis Hamilton ao garantir, este sábado, a pole position do Grande Prémio da Hungria em Fórmula 1, batendo no último instante os dois Ferrari, sobretudo o do espanhol Carlos Sainz, que parecia ter a vitória na qualificação controlada até o britânico fazer 1m17,377s (contra o 1m17,421s de Sainz), o que para Russell representa a primeira pole da carreira.

Autor da pole em 2021, Lewis Hamilton foi surpreendido pelo McLaren de Lando Norris e pelos Alpine de Fernando Alonso e Esteban Ocon (vencedor na Hungria há um ano) ao colocar o segundo Mercedes apenas em sétimo lugar.

Ainda assim, à frente do Red Bull do neerlandês Max Verstappen, que largará do décimo posto da grelha de partida. Verstappen detinha o melhor tempo após concluídas as duas primeiras séries de qualificação, mas um erro no início da última e decisiva fase, seguido de problemas com a potência do Red Bull levaram o líder destacado do Mundial ao desespero.

QUALIFYING CLASSIFICATION

Take a bow, @GeorgeRussell63 ?????? #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/SUmvvRw99c

— Formula 1 (@F1) July 30, 2022 A Red Bull teve, de resto, uma qualificação para esquecer, depois de Sergio Pérez ter sido a grande surpresa ao falhar a entrada nos dez monolugares que discutiram a qualificação final, com o piloto mexicano a queixar-se de um bloqueio de Kevin Magnussen (Haas), que também ficou na segunda metade da grelha, bem como o companheiro de equipa Mick Schumacher e o Aston Martin de Lance Stroll e o Alfa Romeo de Guanyu Zhou.

Depois de ter feito furor com o melhor tempo na terceira sessão de treinos livres (à chuva) – para espanto de Charles Leclerc – o canadiano da Williams, Nicholas Latifi, acabou eliminado na primeira série de qualificação, já com a pista seca. Latifi ainda gerou expectativa ao registar o melhor tempo no primeiro sector, mas um erro na última curva tirou-lhe a possibilidade de avançar para a fase seguinte.

Também Alex Albon, que tinha colocado o outro Williams no terceiro lugar da última sessão de treinos, acabou eliminado à primeira, juntamente com os dois AlphaTauri de Yuki Tsunoda e Pierre Gasly e ainda o Aston Martin de Sebastian Vettel, que anunciou o final de carreira .

LINK ORIGINAL: Publico

