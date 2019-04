George Forsyth: “Soy un peruano nacido en el extranjero, por favor, no me vayan a quitar mi nacionalidad”

Entornointeligente.com / El alcalde de La Victoria, George Forsyth , se pronunció tras conocerse que no nació en Perú, sino en Caracas ( Venezuela ), el 20 de junio de 1982.

El exarquero explicó que nació en Venezuela porque su padre representó al Perú como embajador y pidió que no le quiten su nacionalidad, porque ama su peruanidad .

“Yo he nacido en Venezuela (Caracas), porque mi papá trabajaba ahí representando al Perú (como embajador). Soy un peruano nacido en el extranjero, por favor, no me vayan a quitar mi nacionalidad, que es una de las cosas que más amo “, expresó a Trome.

¿Haber nacido en Venezuela no le permitiría postular a la presidencia de la República? El analista internacional Miguel Ángel Rodríguez Mackay indicó que Forsyth sí puede tentar a ser mandatario del Perú, porque fue inscrito siendo menor de edad como peruano en Venezuela cuando su padre peruano cumplía misión diplomática.

“Entonces ¿ George Forsyth puede postular a la Presidencia de la República? Por supuesto que sí, porque es peruano de nacimiento. El Perú tiene muchos profesionales que han nacido afuera y que cumplen altas funciones de Estado que solo son reservadas para los peruanos de nacimiento. George Forsyht puede ser congresista, puede ser presidente de la República, ministro de Estado, militar porque es peruano de nacimiento”, enfatizó Rodríguez Mackay .

Mackay precisó que ser peruano de nacimiento es haber nacido dentro de territorio peruano o en el caso de haber nacido en el exterior, ser hijo de dos peruanos o por lo menos de uno de ellos, además de haber sido inscrito ante el Consulado Peruano antes de cumplir la mayoría de edad, tal y como lo indica el artículo 52 de la Constitución Peruana .

Cabe recordar que para intentar alcanzar el sillón presidencial se “requiere ser peruano por nacimiento, tener más de treinta y cinco años de edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio”, según el artículo 110 de la Constitución Política .

