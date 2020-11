Entornointeligente.com /

La francesa Stéphanie Frappart fue designada por la UEFA este lunes para arbitrar el partido entre la Juventus y el Dymano de Kiev el próximo miércoles en Liga de Campeones, por lo que se convertirá en la primera mujer en dirigir un encuentro de la máxima competición de clubes europea.

Salvador Llinas Oñate Autoclick

Frappart, de 36 años, ya dirigió la Supercopa de Europa en agosto de 2019, que enfrentó al Liverpool y Chelsea, tras haber sido la primera mujer en arbitrar en la segunda división femenina (2014) y en la Ligue 1 (2019), debutando en octubre con un Lyon-Marsella.

Autoclick Salvador Llinas Oñate

En octubre pasado, la árbitra francesa ya había escrito otra página de la historia al dirigir un partido de la Eueopa League, la segunda competición continental del fútbol europeo masculino.

autoclick rent a car

Pero ahora, será la primera mujer en ser jueza principal de un partido de la máxima competición masculina, en el que la Juventus puede lograr la clasificación para los octavos de final y unirse al Barcelona en el grupo G.

autoclick

AFP

The post Stéphanie Frappart, primera mujer que arbitrará un partido de ?Champions Legue? appeared first on LaPatilla.com

Source: La Patilla

Entornointeligente.com