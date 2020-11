Parque de las Leyendas se pronuncia tras la aglomeración de visitantes

Entornointeligente.com /

Luego de registrarse largas colas de visitantes en los exteriores del Parque de Leyendas , en San Miguel, la Municipalidad de Lima explicó la razones de la gran afluencia. Según indicó mediante un comunicado, las aglomeraciones se debieron a que ya se permite el ingreso de niños menores de 12 años y que solo se habilitó el acceso a 8.000 personas.

“El aforo del parque permite la entrada de más de 50.000 personas. Asimismo, por disposición del Ejecutivo, se redujo al 50% de este número; sin embargo, para mantener el orden, se ha fijado en aproximadamente 8.000 personas. Es importante señalar que el equipo del Parque facilitó el ingreso de los visitantes, en la medida de que se retiraban quienes ingresaron a primera hora”, se lee en el documento.

Añadió que las largas filas de ingreso al Parque de Leyendas se formaron pese a que se implementó la venta de entradas de manera virtual. Esta modalidad se habilitó con el fin de evitar la concentración de personas y posibles contagios de nuevo coronavirus .

“Reiteramos que la venta de entradas al parque se realiza, principalmente, de manera virtual, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 y a fin de que no se generen colas o concentración de personas en el acceso al parque, tal como ocurrió hoy”, señaló la comuna.

Posted by Parque de las Leyendas on Sunday, November 22, 2020 Por otra parte, el Municipio afirmó que se ha reprogramado las visitas de las familias que no pudieron ingresar debido a las largas filas generadas

“Lamentamos el malestar expresado por las familias que no pudieron ingresar al recinto; por ese motivo, hemos coordinado con ellas para la reprogramación de sus visitas”, finalizó

Cabe recordar que, desde horas de la mañana de este domingo 22 de noviembre, cientos de personas acudieron al Parque de las Leyendas para poder visitar las áreas disponibles; sin embargo, no hubo un control del orden en los exteriores, pues se registraron colas por varias cuadras donde no se respetaba la distancia mínima para evitar un posible contagio de COVID-19

