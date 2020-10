Bad Bunny aparece en la portada de la revista de The New York Times [FOTO]

A post shared by The New York Times (@nytimes) on Oct 7, 2020 at 12:33pm PDT Bad Bunny, últimas noticias: Bad Bunny: su línea de Crocs que brillan en la oscuridad se agotó en minutos Latin Grammy 2020: J Balvin y Bad Bunny lideran listas de nominaciones Bad Bunny: ¿cómo se hizo el concierto virtual del cantante en las calles de Nueva York? Newsletter Espectáculos LR Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales Video Recomendado Recibe las noticias de La República en Google News

Bad Bunny sigue acaparando éxitos en el mundo entero. Tras su original concierto donde recorre las calles de Nueva York en un camión, el trapero se luce ahora en la portada de The New York Times Magazine.

El cantante apareció en la sección cultural de la destacada revista, donde habló de su último disco “YHLQMDLG”, su vida privada y los mensajes de denuncia que estuvo incluyendo en sus canciones.

En una de las fotografías publicadas , se muestra al intérprete de “Yo perreo sola” mirando a la cámara, con un abundante pelo rizado y bigote.

“Me siento como si fuese un deportista que está representando a Puerto Rico en las Olimpiadas y es diablo”, se lee en un extracto de la entrevista a Benito Martínez (su nombre real).

La responsable del artículo fue Carina del Valle Schorske, autora de la edición cultural, quien viajó hasta San Juan para conversar con la estrella

La periodista también tuvo la oportunidad de hablar con DJ Orma , colaborador del artista. Así también, con el productor de reguetón Tainy, el cantante urbano Residente y Cecilia Peña-Govea

If language is a power game, then Bad Bunny is winning.⁣ ⁣ When Benito Antonio Martínez Ocasio exploded onto the música urbana scene as Bad Bunny in 2016, he was just 22. Since then, the Puerto Rican reggeatonero has come to dominate global pop on his own profane, political, utterly original terms. His latest album, "YHLQMDLG," debuted at No. 2 to become the highest-charting Spanish-language album of all time. Bad Bunny has cracked "the gringo market" (his words) without assimilating, without making the one concession that seemed unavoidable: his mother tongue.⁣ ⁣ "Bad Bunny has a preternatural feel for the needs of the moment, but his interventions very rarely come off as dutiful or didactic," @semifluentmundo writes for @nytmag. "He seems, instead, to be doing whatever he wants — at least, that's the claim of his album's title, "YHLQMDLG": Yo hago lo que me da la gana. He performs the expressive freedom we wish we could, clearing the global stage not only for the charismatic spectacle of our joy but also for the impossible demands of our grief. He paints his nails purple. He talks about depression out loud, in public. He waves the Puerto Rican flag from the back of a flatbed truck in the middle of a massive street protest. He disappears for long stretches from social media — then emerges, looking sullen, to register to vote."

