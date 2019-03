¿Está politizada la minga en el Cauca?, esto dicen Gobierno, congresistas e indígenas

Entornointeligente.com / “Todo esto parece más una manifestación política que la reivindicación de los derechos de los campesinos e indígenas”, le dijo a El País la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca, Ana Fernanda Muñoz, refiriéndose a la minga indígena, que ya completó una semana.

Otras voces se han alzado en ese sentido, e, incluso, la ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, señaló que la protesta está politizada y pidió que, en lugar de hacer debates ideológicos, se puntualizaran las propuestas que le tienen al Gobierno

Ha levantado chispa entre algunos sectores la presencia de varios políticos en los espacios de diálogo de las comunidades indígenas, en especial la visita del senador de Farc Pablo Catatumbo, quien, según el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, no contaba con la autorización del Gobierno Nacional para asistir.

Ante ello, Catatumbo respondió que en su rol de senador no requiere autorización “para contribuir a la Paz, el diálogo y la producción de acuerdos en el territorio”

“Ese fue uno de los compromisos que asumí como firmante de paz. Estaré siempre junto a indígenas, campesinos y afros en cualquier departamento de Colombia“, señaló

Quien también hizo presencia fue el senador Alexander López, quien publicó en Twitter: “Nuevamente estoy en el Cauca al lado de los débiles. [email protected] me atacan por mi compromiso con las luchas sociales, pero les aseguro que si tuviésemos gobiernos decentes, justos y democráticos las marchas, los bloqueos, los paros no existirían”.

Por su parte, Rafael Enrique Perdomo, consejero del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), fue enfático en afirmar que la directriz es no dejar que a “este espacio de minga y resistencia entre el tema electoral, así sea desde el mismo movimiento indígena o desde los partidos tradicionales”

Explicó que la minga extendió una invitación a la bancada alternativa del Congreso de la República para que acudiera al lugar a conocer las razones de su protesta y ayudara a visibilizarlas

“Ellos son clave, ya que muchas de las decisiones que se van a tomar acá, en caso de que venga el Presidente, van a tener que pasar por el Congreso y es importante que ellos ya tengan conocimiento vía directa de lo que está sucediendo con las comunidades indígenas”, indicó Perdomo

Para la politóloga Rosalía Correa es importante, en primer lugar, revisar el concepto de politización, ya que se usa en un sentido peyorativo, pero también puede usarse de manera positiva, como bien podría ser en el caso de la minga

“Tú siempre estás actuando políticamente y eso no es malo. Sobre todo cuando estás en función de tus derechos, y ellos siempre han luchado por eso. Otra cosa es que no les cumplan”, argumentó

Pero sobre si hay grupos políticos buscando sacar provecho de la situación, Correa dijo que, en víspera de elecciones, es posible que esto se dé, pero que no solo compete a una orilla

“Los unos apoyándolos y presionando por medidas de fuerza y los otros, mostrándonos que la guerrilla los ha infiltrado y por eso el Acuerdo de Paz solo ha servido para envalentonar a los que no se acogieron”, indicó

De su lado, Héctor Moreno, doctor en Ciencias Políticas, consideró que si bien pueden haber actores políticos “azuzando”, no corresponde a una politización. “Aquí no hay nada diferente a la expresión del conflicto que ha escalado, al escalar el conflicto parecería como si hubieran fuentes externas, pero no, es propio de ese conflicto, por los incumplimientos y las dificultades que hay entre ellos de carácter interétnico”

La comunidad indígena continúa exigiendo la presencia del presidente Iván Duque, quien envió a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, sin que lograra llegar a algún acuerdo.

Pulso contra el Gobierno Nacional La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que la protesta a favor de la paz realizada ayer y la minga indígena del Cauca buscan poner al Gobierno del presidente Iván Duque contra la pared

“Hay comunidades enteras totalmente afectadas por el pulso político que quieren hacer contra el Gobierno. Los únicos que ganan son los que están detrás, pero que les hacen daño a las comunidades. Necesitamos que Colombia tenga conciencia de que hay muchos actores que quieren cambiar el sistema de Gobierno, que quieren cambiar nuestro sistema económico y utilizan la confusión, el descontento para arrinconar al Gobierno“, dijo la Vicepresidenta

También aseguró que no es cierto que el Gobierno no haya hecho presencia porque la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ha visitado el territorio con parte de su equipo de trabajo

