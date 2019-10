El futbolista de Boca, el periodista argentino, celebridades y una sorpresiva ausencia: a quiénes sigue Cristiano Ronaldo en Instagram

Entornointeligente.com /

El portugués es la persona que más dinero gana en Instagram y al hacer un repaso de sus follows aparecen varias perlitas (Reuters) Al hacer un repaso sobre los follows de Cristiano Ronaldo , quien cuenta con más de 187 millones de seguidores en Instagram , se pueden encontrar varias perlitas interesantes para destacar. Por ejemplo que sigue la cuenta de un futbolista de Boca: Eduardo Toto Salvio. O bien, al periodista deportivo argentino Martín Liberman . Por supuesto, son muchas las celebridades que se encuentran en su cuenta, pero sin duda lo más llamativo es la ausencia entre sus follows de Lionel Messi , la estrella del Barcelona. ¿Una de las sorpresas? Maurizio Pochettino , futbolista del Tottenham e hijo del actual DT argentino, Mauricio Pochettino. Rodrigo Bentancur , Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín , sus compañeros en la Juventus , son los otros argentinos a los cuales sigue Cristiano Ronaldo. También aparecen otras figuras actuales y del pasado de la Vecchia Signora, del Real Madrid , su ex club, y de la Selección de Portugal. Sin embargo, al cuadro merengue no lo sigue , pero sí al Sporting Clube de Portugal, institución en la que debutó. Lionel Messi no figura entre los follows de Cristiano Ronaldo en Instagram Del listado abundan futbolistas y algunos de ellos son: Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Neymar, Kylian Mbappé , Sergio Ramos, Sami Khedira, Juan Cuadrado, Giorgio Chiellini, Claudio Marchisio, Blaise Matuidi, Alessandro Del Piero, Mario Mandžukić, Patrice Evra, Kevin Prince Boateng, Marcos Llorente, Leonardo Bonucci, Raúl González, Álvaro Morata, Roberto Carlos, Fabio Cannavaro, Michael Ballack, Marco Asensio, Enzo Zidane, Didier Drogba, Wayne Rooney, Iker Casillas, Isco, Álvaro Arbeloa, Toni Kroos, Casemiro, Kaka, Luka Modric, Rio Ferdinand, Zidane, Carlo Ancelotti, Raphael Varane, Karim Benzema, Keylor Navas, Gareth Bale, James Rodríguez, Pepe. Al observar sus follows se llega a la conclusión rápida de que el portugués es un amante de las artes marciales mixtas y del boxeo. Sigue a Ryan García, Anderson Silva, Lennox Lewis, Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor, Ronda Rousey, Anthony Joshua, Mike Tyson, Keith Thurman Jr., Demetrious Johnson, Dana White, Golden Boy, Showtime Sports, HBO Boxing, Gennadiy Golovkin, Adrien AB Broner, Zab Judah, Deontay Wilder, Tyson Gay, Justin Gatlin, Miguel A. Cotto, Canelo Álvarez y Floyd Mayweather, entre otros. Cristiano también es fan del baloncesto, sobre todo del la NBA y en este rubro las figuras más rutilantes que aparecen son: LeBron James , Russell Westbrook, Chris Paul, Kevin Durant, Pau Gasol, Carmelo Anthony, James Harden, Dwight Howard y Kobe Bryant , quien se retiró de la práctica deportiva pero es una de las leyendas de la liga de básquet más importante del mundo. Otros deportes como el tenis (Novak Djokovic, Rafa Nadal , Jo-Wilfried Tsonga, Maria Sharapova y Serena Williams ), el automovilismo (Lewis Hamilton y Charles Leclerc) e incluso atletismo (Usain Bolt y el corredor keniano Eliud Kipchoge), también se dejan ver en su cuenta de Instagram, en incluso la pasión por los autos lo lleva a seguir a la marca Bugatti. En materia de celebridades , CR7 sigue al ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama , pero también a las cuentas de actores, cantantes, presentadores de TV y sobre todo modelos o empresarios muy reconocidos de la moda. Estos son algunos: Will Smith , Piers Morgan, Jean-Claude Van Damme, Beyoncé , Farruko, Alicia Keys, Emily Ratajkowski, Snoop Dogg , Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Victoria’s Secret , Demi Lovato, Selena Gomez, Ariana Grande, Kourtney Kardashian, Kris y Kylie Jenner, Romeo Santos, 50 Cent , Justin Timberlake, Pitbull, Enrique Iglesias, Ricky Martin , Vin Diesel, Angelina Jolie, Kim Kardashian , Miranda Kerr y Jennifer Lopez. Cristiano Ronaldo es la persona que más dinero gana en Instagram: quiénes son los deportistas que integran el Top 10 Días atrás se conocieron las extraordinarias cifras que las celebridades suman a su cuenta bancaria debido a su actividad en las redes sociales, y más específicamente en Instagram . Y quien se encuentra en la cima del ranking es Cristiano Ronaldo , figura de la Juventus, quien ya ha embolsado USD 48,9 millones , algo así como 1 millón por posteo. El portugués supera a cualquier estrella de la música o incluso celebridades como Kendall Jenner y Khloe Kardashian quienes están en el Top 10, pero muy por debajo. Lionel Messi se encuentra segundo en el listado , y lleva recolectados USD 23,3 millones, es decir, USD 663,9 mil por publicación. El delantero argentino no suele destacarse por sus vida fuera del campo de juego, por lo que esto, evidentemente, le resta en el marco de las redes sociales en comparación con CR7 quien tiene mucha más presencia en las redes. El portugués ostenta además 187 millones de seguidores en Instagrtam, 54 millones más que el delantero del Barcelona. Otras de las estrellas del mundo del fútbol que aparecen en el listado son David Beckham (4), Neymar Jr. (6), Zlatan Ibrahimovic (7) y Ronaldnho (9). Lo curiosos es que no aparecen aquí deportistas que no sean del balonpié. El listado completo (en USD): Cristiano Ronaldo: 48,9 millones, 1 millón por posteo Lionel Messi: 23,3 millones, 663,9 mil por posteo Kendall Jenner: 16.2 millones, 626,7 mil por posteo David Beckham: 11 millones, 366 mil por posteo Selena Gomez: 8,2 millones, 908 mil por posteo Neymar Jr.: 7,4 millones, 740 mil por posteo Zlatan Ibrahimovic: 4,1 millones, 205 mil por posteo Kylie Jenner: 3,85 millones, 1,2 millones por posteo Ronaldinho: 2,56 millones, 262 mil por posteo Khloe Kardashian: 1,2 millones, 612 mil por posteo

