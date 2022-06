Geoff Keighley rebaja las expectativas para el Summer Game Fest

Entornointeligente.com /

Si bien Sony se encargó de realizar una pre-apertura del evento, con la emisión de su último State of Play , el groso del Summer Game Fest dará comienzo mañana 9 de junio , con una extensión que ocupará todo el fin de semana gracias a las múltiples colaboraciones de compañías y desarrolladoras como PlayStation, Xbox y Bethesda, Steam, Epic Games, Square Enix, SEGA, 2K, Activision, EA, Devolver Digital , Capcom, Focus Entertainment, Bandai Namco, miHoYo, y un listado total con más de 30 colaboradores .

Sin embargo, si bien este evento está planteado para cubrir el gran vacío que dejó la confirmación de la cancelación del E3 2022, quedando así como el único gran evento de la industria para este verano, ahora Geoff Keighley, presentador y principal organizador del mismo, ha querido realizar una llamada a la tranquilidad para rebajar las expectativas de los fans .

Tal y como declaraba Keighley en un chat de Twitter Spaces recogido por VGC , « Muchos de los juegos que les mostraremos ya se han anunciado […] Tenemos un par de anuncios de juegos nuevos en el programa y, con suerte, algunas sorpresas si todo se mantiene. Pero definitivamente el programa que se enfoca principalmente en títulos que ya se han anunciado «. Unas declaraciones en las que él mismo destacaba su cita pidiendo a los fans « manejar sus expectativas en términos de los ‘megatones’ e impacto que esperan «.

Dicho esto, tampoco hay que dejar que cunda el pánico, ya que las propias cuentas de Twitter de Keighley y el Summer Game Fest han ido adelantando durante las últimas semanas algunos de los anuncios de su programa, con una buena cantidad de tráilers bajo la etiqueta «World Premiere» . Vídeos entre los que se incluirá unos adelantos especiales de Gotham Knights y Cuphead; The Delicious Last Course, el primer gameplay de The Calisto Protocol, un primer vistazo al gameplay y la campaña de Call of Duty Modern Warfare 2, así como otras primicias como la presentación de primer juego oficial del estudio independiente Frost Giant; o la presencia de Dwaine «The Rock» Johnson, que hablará sobre su colaboración con Fortnite y su próxima película Black Adam de DC.

Aunque obviamente esto no será todo. Y es que tal y como podemos ver en el vídeo de adelanto del evento, la organización está adelantando ya la presencia de otros grandes títulos como Destiny 2, Forsaken, la saga Horizon, Elden Ring, Sonic, A Plage Tale: Requiem, League of Legends, Street Fighter 6, Ms. Marvel, El Señor de los Anillos: Gollum, Apex Legends, y muchos otros, garantizando una gala de lo más entretenida y variada.

Además por supuesto de las sorpresas ya vaticinadas , las cuales parecen haberse logrado mantener bajo un buen hermetismo, sin poder saber exactamente qué podríamos esperar. Aunque sí que se ha generado bastante expectación sobre la posibilidad de que por fin contemos con alguna novedad de la secuela Hollow Knight: Silksong , que más allá de ser uno de los grandes esperados de todo evento, ha cobrado un protagonismo mayor tras la última interacción entre Keighley y Matthew Griffin , responsable de marketing de Team Cherry.

