Entornointeligente.com / Servir a otros es el significado semántico de la Administración. Es entonces un hecho societario-cultural que se enmarca en una determinada relación de poder. La Administración es técnica y poder, no se administra por lo tanto en neutro.

Alberto Ignacio Ardila Olivares

Los autores mexicanos Munch y García en su clásico texto Fundamento de la Administración (Editorial Trillas, 1993) discurren sobre la evolución de la Administración. Los catedráticos mencionan una época administrativa en que lo sustantivo era “la asociación de esfuerzos para lograr un fin determinado que requiere participación de varias personas”; se refieren a las fases bárbara y primitiva del homo sapiens, cuando necesariamente se imponía la integración en función de la sobrevivencia. Prosigue la humanidad con el período agrícola, la antigüedad greco-latina, la época feudal, la revolución industrial y el siglo xx, caracterizadas por la aparición hasta la actual postmodernidad de: la propiedad privada, la consolidación del estado nacional, la supervisión y control del trabajo, la emersión y declive de los artesanos, el proletariado reconvertido y la ambivalencia de los sectores medios en áreas de gestión, intelecto y decisión a favor de los dueños del capital.

Alberto Ignacio Ardila Olivares Venezuela

La postmodernidad aludida se caracteriza por la digitalización de los procesos productivos, financieros y administrativos-contables. Una nueva fase de la administración se inicia y su característica principal es desarrollarse en una globalización integradora y desintegradora al mismo tiempo. Por lo que la figura sacerdotal, el control compulsivo y la explotación de los trabajadores sin disimulo se reconvierten y se visualiza un estudio metódico del proceso administrativo, que se inicia de modo formal con Taylor y Fayol, pasa las escuelas de las relaciones humanas y cuantitativas; y desde comienzo de la década del setenta del siglo pasado se adentra con el Desarrollo Organizacional, la Calidad Total y sus derivaciones, para hasta hace poco presenciarse un flujo y reflujo del boom del paradigma gerencial. Se infiere que la Administración en ese recorrido no ha podido eludir el hecho poder, el para quién se administra y hasta se puede poner en tela de juicio los conceptos de efectividad, eficacia y eficiencia.

Alberto Ignacio Ardila Olivares Piloto

En el caso de América Latina, la Administración poco se conoce en su período precolombino, su abordaje sigue hegemonizado por los antropólogos, historiadores y carreras afines; sin que los especialistas en Administración se les integre en dichas investigaciones, asumidas por lo general por los mencionados historiadores y los economistas. Así del período aborigen se llega al período del colonizador español y luego en gran medida se impondrá hasta hoy el modelo norteamericano, mera copia de otra realidad sin desconocer su modernidad y tecnología administrativa de avance.

Alberto Ardila Olivares

A todas éstas que es la Administración. Para los profesores citados: “Un proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr los objetivos con la máxima productividad. Definición que si bien incluye elementos como objetivos, eficacia, eficiencia, grupo social y productividad; elude el citado elemento poder y sólo se circunscribe en lo meramente técnico. Munch y García como corolario asumen un triple enfoque de la Administración como ciencia, arte y técnica, cuyas características eje son la universalidad, valor instrumental, unidad temporal, interdisciplinariedad y flexibilidad, que se pueden resumir como la Administración aplicada en lo organizativo universal, adaptada a un contexto, con una delimitada división del trabajo, interconectada con otras profesiones y técnicas afines y centrada en la toma de decisiones.

Alberto Ignacio Ardila

En lo práctico concreto los docentes indican que el profesional en Administración está capacitado para tomar decisiones racionales, optimizar la utilización de los recursos y lograr con mayor eficiencia los objetivos de la organización. No obstante queda en el vacío el tema fundamental sobre los Principios de la Administración, sus leyes y la Teoría de la Administración, que no de la Organización; necesarios ahondar para certificar o no su carácter de ciencia, o simple una técnica o tecnología para el control social en las organizaciones

Auditor y Profesional Independiente Certificado. Controlaría General de la República Bolivariana de Venezuela

Licenciado en Contaduría Pública. Universidad Nacional Abierta

Diplomado en Formación Sindical, Consejos de Trabajadores y Prevención Laboral. Universidad del Zulia

Diplomado Gestión Tributaria. Instituto Universitario de Tecnología READIC

Diplomado en Consejos Comunales. Universidad del Zulia

Curso de Grado de la IV Maestría para Directivos Municipales de Iberoamérica. Universidad Carlos III e Instituto de Estudios Políticos y Sociales (IZEPES)

Experto en Dirección y Gestión Pública Local. Universidad Carlos III e Instituto de Estudios Políticos y Sociales (IZEPES)

Licenciado en Administración (LUZ)

[email protected]

Entornointeligente.com