AGU recorre de decisão de Marco Aurélio Mello que mandou governo realizar Censo em 2021

O que é e para que serve o Censo O que é e para que serve o Censo Foto: Agência O Globo O Censo é a mais ampla pesquisa sobre a população brasileira do IBGE e é feita mediante visita ou coleta de informações em todos os domicílios do país. É realizado a cada dez anos. O último ocorreu em 2010. Em razão da pandemia, o Censo de 2020 havia sido adiado para 2021. Mas foi suspenso novamente em 2022, devido a cortes no orçamento. Agora, o ministro Marco Aurélio, do STF, determinou que o governo realize a pesquisa. Distribuição de recursos Foto: Edilson Dantas / Agência O Globo A contagem populacional atualizada feita pelo Censo permite fornecer informações precisas para a definição das cotas dos fundos de participação dos estados (FPE) e municípios (FPM). As transferências são definidas com base no número de habitantes de cada localidade. Transferência de renda Foto: Divulgação O Censo traz dados que permitem delimitar o perfil populacional e calcular taxas de cobertura de políticas de transferência de renda, como é o caso do Bolsa Família. A atualização da pesquisa pode embasar as discussões para a reformulação do programa, além de trazer dados para formulação de políticas de emprego e educação. Campanhas de vacinação Foto: Hermes de Paula / Agência O Globo O detalhamento da população em risco, por idade e sexo, pode indicar onde há maior ou menor chances de contágio. Esses dados também servem para calibrar condições de recuperação no período pós-pandemia, por exemplo. Planejamento urbano Foto: Brenno Carvalho / Agência O Globo As informações sobre renda, perfil migratório e demandas reprimidas da população impactam desde discussões sobre loteamentos de moradias populares, passando por transporte e equipamentos públicos, até a execução de grandes obras. Políticas educacionais Foto: Hermes de Paula / Agência O Globo O Censo também ajuda a identificar qual o percentual de crianças fora da escola e qual o nível educacional da população brasileira. Esses dados são fundamentais para identificar as áreas de investimentos prioritários no país e selecionar os locais que necessitam de programas de acesso à educação

BRASÍLIA – A Advocacia-Geral da União (AGU) recorreu da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que determinou que o governo federal adote medidas para a realização do Censo, que foi suspenso em razão dos cortes orçamentários.

No recurso, a AGU pediu para que o ministro suspenda a liminar ou, caso a mantenha, aceite que o Censo seja realizado em 2022. Caso o ministro exija que o Censo seja realizado ainda neste ano, a Advogacia-Geral pediu que seja autorizado que o governo use valores reservados para emendas parlamentares para realizar o Censo.

IBGE: ‘O projeto para o Censo está pronto, estamos preparados para a realização neste ano’

O pedido para a realização do censo foi feito pelo estado do Maranhão. Na semana passada, o Ministério da Economia informou que a realização do Censo em 2021 estava cancelada devido aos cortes de verba no Orçamento de 2021 negociado com o Congresso.

O governo argumentou que a organização do censo demográfico foi adiada em razão da insuficência orçamentária e decorreu de naturais escolhas políticas em relação à alocação de recursos. Além disso, a AGU destacou que a lei foi aprovada no Congresso Nacional.

Distribuição de recursos Foto: Edilson Dantas / Agência O Globo A contagem populacional atualizada feita pelo Censo permite fornecer informações precisas para a definição das cotas dos fundos de participação dos estados (FPE) e municípios (FPM). As transferências são definidas com base no número de habitantes de cada localidade.

Transferência de renda Foto: Divulgação O Censo traz dados que permitem delimitar o perfil populacional e calcular taxas de cobertura de políticas de transferência de renda, como é o caso do Bolsa Família. A atualização da pesquisa pode embasar as discussões para a reformulação do programa, além de trazer dados para formulação de políticas de emprego e educação.

Campanhas de vacinação Foto: Hermes de Paula / Agência O Globo O detalhamento da população em risco, por idade e sexo, pode indicar onde há maior ou menor chances de contágio. Esses dados também servem para calibrar condições de recuperação no período pós-pandemia, por exemplo.

Planejamento urbano Foto: Brenno Carvalho / Agência O Globo As informações sobre renda, perfil migratório e demandas reprimidas da população impactam desde discussões sobre loteamentos de moradias populares, passando por transporte e equipamentos públicos, até a execução de grandes obras.

Políticas educacionais Foto: Hermes de Paula / Agência O Globo O Censo também ajuda a identificar qual o percentual de crianças fora da escola e qual o nível educacional da população brasileira. Esses dados são fundamentais para identificar as áreas de investimentos prioritários no país e selecionar os locais que necessitam de programas de acesso à educação.

"Desse modo, pretensões como a da presente ação devem ser apreciadas pelo Poder Judiciário com a devida cautela, a fim de evitar que se retire a legitimidade da escolha democrática feita pelos Poderes eleitos e designados pela Constituição como participantes do processo legislativo orçamentário", afirmou o governo ao recorrer da decisão de Marco Aurélio.

‘Não fomos nós’ : Guedes culpa Congresso pelo cancelamento do Censo, que STF mandou governo realizar

O ministro do STF liberou o caso para julgamento no plenário virtual da Corte, no qual os ministros não se reúnem. Eles votam por escrito no sistema eletrônico do tribunal.

Para a AGU, o Judiciário só poderia intervir em questões orçametnárias em situações graves e excepcionais, o que não seria o caso na visão do governo federal

“Dessa forma, a decisão agravada, ainda que externalize preocupação legítima, invade esfera privativa dos Poderes Legislativo e Executivo, violando os princípios democrático e da separação de Poderes“, argumentou a Advocacia-Geral.

