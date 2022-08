Gentiloni avverte: «Il Pnrr non si può riscrivere»

Entornointeligente.com /

RIMINI. – Il Pnnr italiano non si riscrive. Sono, sì, possibili «correzioni limitate», ma il Piano si attua e basta. Il commissario Europeo Paolo Gentiloni pianta alcuni paletti con i quali sembra rispondere a quanti, a partire da Giorgia Meloni, sembrano intenzionati a cambiare alcuni degli obiettivi di «Italia Domani», il Piano nazionale di ripresa e resilienza da 191,5 miliardi di euro varato da Bruxelles per far fronte dalla pandemia.

In particolare, l’idea del centrodestra avanzata nei giorni scorsi sarebbe quella di chiedere di finanziare maggiormente le infrastrutture energetiche, se necessario anche a costo di rallentare un po’ la transizione verde: ma questo, secondo Gentiloni, determinerebbe un rallentamento di una vera e propria «corsa contro il tempo» che non si può fermare.

«Stiamo attraversando come economia europea acque molto agitate, con inflazione alta e alti costi delle energie, ma ancora abbiamo la possibilità di scommettere sul fatto che un certo livello di crescita possa essere tenuto. Dipende dal Pnrr. L’Appello della Commissione è: attuiamo questo programma Next generation EU. Mai come oggi disporre di queste risorse è fondamentale», dice Gentiloni al Meeting di Cl.

«Possiamo discutere con i diversi governi qualche concreto aggiustamento mirato, qualcuno ce lo ha già chiesto. Ma non si ricomincia da zero: si va avanti e le correzioni da fare, se necessarie, si fanno in corsa», puntualizza. Gentiloni ricorda l’esperienza della Grecia, che proprio da oggi «esce dal lungo controllo dell’economia, con l’archiviazione della sua crisi finanziaria» dopo dieci anni.

E lancia un messaggio di speranza ai Paesi in extra debito, come l’Italia: «Non siamo condannati alla austerità. Ci vuole prudenza, ma abbiamo un piano di 40 miliardi all’anno legato a sviluppo, investimenti e riforme». Ma ora più che mai, con la guerra e le sue conseguenze a rendere ulteriormente complicata la crisi determinata dalla pandemia, con «costi energetici che diventano insopportabili in particolare per le famiglie e le persone più vulnerabili», si deve andare avanti con l’attuazione del Pnrr.

Un piano, ribadisce Gentilioni, che «permette di spendere non per scavare buche e poi riempirle ma per obiettivi di futuro». Un piano, aggiunge, che rappresenta un «vero e proprio esame di maturità per la Ue» la cui riuscita secondo il commissario «sarà determinata in maniera molto larga dal fatto che l’Italia abbia successo. Senza il successo italiano, il successo del programma europeo sarà impossibile.

Per questo diciamo a tutti che la sfida oggi è accelerare sui piani, non ripensare o ricominciare da capo. Se c’è qualcosa di concreto da modificare, le porte a Bruxelles son aperte. Ma per cose limitate, non per ricominciare da capo un programma da cui dipende la sorte della economia europea», ammonisce, scandendo le sue parole. Gentiloni, poi, invita a «non essere europeisti riluttanti, che oggi vuol dire semplicemente nascondere sotto un velo sottilissimo un ritorno di nazionalismi di cui non abbiamo bisogno.

Siamo stati abituati da presidenti della Repubblica, da Ciampi a Mattarella, all’idea di un patriottismo sano. Se il patriottismo non è una visione europea condivisa ma il pretesto per immaginare di tornare a un piccolo mondo antico sarebbe una strada sbagliata».

(dell’inviato Francesco Bongarrà/ANSA)

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

