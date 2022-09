Entornointeligente.com /

Gente do campo: 'Menino abraçou a rúcula como se fosse ovo de Páscoa', conta agricultora que luta contra a fome No começo da pandemia, produtores precisaram destruir suas plantações, após a diminuição das vendas e o empobrecimento da população. Projeto #FaçaumBemINCRÍVEL já doou 330 toneladas de alimentos e atende a 15 municípios do estado de São Paulo. Por Vivian Souza e Celso Tavares, g1

29/09/2022 05h30 Atualizado 29/09/2022

Gente do campo: ‘Menino abraçou a rúcula como se fosse ovo de Páscoa’, conta agricultora que luta contra fome

Em 2020, com a primeira onda da pandemia do coronavírus e a diminuição das vendas de hortaliças, por causa do empobrecimento da população, produtores de hortaliças tiveram que destruir seus plantios, para evitar que pragas se disseminassem. Mas uma agricultora em Mogi das Cruzes (SP) viu uma alternativa: a doação de alimentos . Conheça a história de Simone Silotti no vídeo acima.

GENTE DO CAMPO: série do g1 apresenta pessoas inspiradoras do agro DE ONDE VEM O QUE EU COMO: salada toma 'banho' com sabão e pode até se 'afogar'

Na época, apenas em sua propriedade, ela tinha 1 tonelada de alimentos que não poderia ser comercializada . Então, Simone levou para os produtores vizinhos a ideia de doar as hortaliças e tentar o retorno dos custos por meio de uma vaquinha virtual.

Hoje, o #FaçaumBemINCRÍVEL atende a comunidades de 15 municípios da região metropolitana de São Paulo , Campinas e Baixada Santista e já doou 330 toneladas de alimentos .

1 de 4 Simone Silotti durante entrega de alimentos em comunidade. — Foto: Reprodução / Arquivo pessoal Simone Silotti durante entrega de alimentos em comunidade. — Foto: Reprodução / Arquivo pessoal

O projeto foi premiado diversas vezes:

Prêmio Inovação Fleury Lab: 1º. Lugar na categoria Social; Forbes – 100 Mulheres Poderosas do Agro; Prêmio Internacional «Alma da Ruralidade», IICA – Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura; 4º Lugar na Premiação Melhor História de um Agricultor, pelo Notícias Agrícolas; Prêmio Escolha do Leitor pela Folha de São Paulo, conquistando o 3º. Lugar na categoria Legado Pós Pandemia; Prêmio Empreendedor Social 2020 pela Fundação Schwab e a Folha de São Paulo; 1º Lugar na categoria Eixo Social pelo Centro Paula Souza – Inova CPS/FATEC.

Simone Silotti tem plantação de hortaliças hidropônicas. — Foto: Celso Tavares / g1

3 de 4 Simone Silotti tem plantação de hortaliças hidropônicas. — Foto: Celso Tavares / g1 Simone Silotti tem plantação de hortaliças hidropônicas. — Foto: Celso Tavares / g1

4 de 4 Simone Silloti recebe os produtos de agricultores de Mogi das Cruzes (SP) e repassa as hortaliças para lideranças de comunidades. — Foto: Celso Tavares /g1 Simone Silloti recebe os produtos de agricultores de Mogi das Cruzes (SP) e repassa as hortaliças para lideranças de comunidades. — Foto: Celso Tavares /g1

