Gendarmes se manifiestan en la cárcel de Angol y piden mayores medidas de seguridad ante amenazas

Entornointeligente.com /

Un grupo de gendarmes se manifiesta a esta hora en la cárcel de Angol , Región de La Araucanía, pidiendo mayores medidas de seguridad para desempeñar sus labores.

La movilización responde a las amenazas que han recibido los funcionarios durante las últimas semanas, incluido el propio alcaide del penal, Luis Póveda, por parte de los grupos radicales que operan en la zona.

En la protesta, los gendarmes también reclaman por el controvertido acuerdo alcanzado ayer por la institución y los comuneros que se encontraban en huelga de hambre en el recinto, exigiendo el traslado de tres reos. En él se acordó derivar hasta el CET de Angol a los condenados por hechos de violencia Johan Millanao Nahuelpi y Juan Calbucoy Montanares . En tanto, en el caso de Sergio Levinao Levinao fue trasladado al Hospital de Angol y luego sería llevado al CET una vez que este apruebe su postulación.

El trato se alcanzó en medio de fuertes medidas de presión de comuneros, quienes se ubicaron en las afueras de la cárcel de Angol toda la jornada del miércoles.

El dirigente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, César Padilla, comentó a Teletrece que «el tema de la movilización responde netamente a medidas de seguridad, faltas de medidas de seguridad por parte del personal que labora en esta unidad laboral».

Asimismo, criticó que » se generaron protocolos de acuerdo protocolos que no fueron consultados ni consensuados con el personal. El discurso de nosotros como funcionarios que trabajamos en al unidad penal va a ser el mismo: no tenemos problemas en poder ejercer de mejor manera nuestra labor penitenciaria y poder colaborar en lo que se estime conveniente, pero nos resulta gravemente hiriente cuando nos faltan los elementos tecnológicos, los recursos para poder ejercer de mejor manera nuestra labor».

El acuerdo también generó el rechazo de la oposición, donde parlamentarios de Renovación Nacional (RN) acudieron a la Contraloría para pedir una investigación y esclarecer la legalidad del procedimiento.

«Lo que pasó ayer es grave y le pido a la ministra de Justicia que no se desentienda y que no diga que es una decisión de Gendarmería, porque Gendarmería depende de usted, ministra, y si usted no determina las responsabilidades administrativas, disciplinarias y eventualmente penales, es usted quien va a tener que asumir dicha responsabilidad», dijo el jefe de la bancada, el diputado Andrés Longton. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com