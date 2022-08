Geólogo Osiris de León afirma mineros podrían ser rescatados este fin de semana

Entornointeligente.com /

Santo Domingo.- El geólogo Osiris de León entiende que es posible que este fin de semana los dos mineros, bloqueados en la mina Cerro de Maimón , podrían estar de vuelta a la superficie, haciendo la salvedad de que los trabajos para su rescate son complejos y ameritan mucha prudencia.

«No quiero pecar de optimista, pero entiendo que el fin de semana próximo tendríamos buenas noticias, un día más o un día menos, va a depender de cómo esté la roca en el tramo final porque nos vamos a acercar a la zona de contacto… hay que trabajar con mucho cuidado», dijo De León.

Una de las galerías que se hizo para tener acceso a recursos minerales, colapsó el pasado domingo, dejando bloqueados a los mineros Gregory Alexander Méndez, de nacionalidad dominicana y Carlos Yépez Ospina , de origen colombiano.

El geólogo manifestó que tras suministrar aire, agua y alimentos a los dos mineros con el acceso a la salida bloqueada, lo que procede ahora es el rescate del colombiano y el dominicano.

Para dicho rescate, explicó que se diseñaron dos frentes de trabajo: limpiar donde se derrumbó para quitar los escombros, así como construir otra galería porque en la que se produjo el derrumbe si excavan podrían producirse otros debido a la debilidad de la roca que se vino abajo.

«La galería nueva, al momento actual, ha avanzado un 40 %, mucho más de lo que era la expectativa original», precisó el geólogo, quien agregó que han avanzado la mitad del camino y eso quiere decir que, «ya terminando la semana que comienza, podríamos tener noticias importantes.

Señaló que para avanzar en el rescate se tomó técnicamente la decisión de hablar con el presidente Luis Abinader para poder utilizar la tuneladora y, que de inmediato, la Opret la mandó.

¿Por qué el colapso? «Es importante saber por qué colapsó esa galería, que no fue por una mala operación. Cuando ves que hay mucha lluvia y vas a tomar la carretera de Constanza, ten cuidado… porque te vas a encontrar con derrumbes, pero no fue un conductor que generó el derrumbe, es que cuando el agua entra en una roca que no es de buena calidad le hace presión… derrumba. Ya no lo controlas tú como ser humano», explicó el ingeniero De León.

Al participar en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez R. los sábados a las 9:00 p. m. por Entelevisión, prosiguió explicando que «en la naturaleza, la resistencia de una roca depende de su integridad física, no química. Entonces, mientras más sana está la roca, más resiste».

«Qué ocurre, que cuando estás pasando por un túnel minero de este tipo: sea por una galería de acceso para acceso para servicio o para extraer mineral, te expones a encontrar un tramo donde la roca está en malas condiciones y colapsa… Eso fue lo que pasó la madrugada del domingo, cuando un tramo de 31 metros se vino abajo y los mineros quedaron del otro lado», ilustró De León.

Bloqueados, no atrapados Sobre el término atrapados, Osiris de León corrigió que lo correcto es decir bloqueados, porque quedar atrapado es cuando no puedes moverte porque algo te cayó encima.

«No es el término más adecuado, porque atrapado le da la sensación a la gente de que tienen escombros encima y no pueden salir. Ellos están bloqueados porque se pueden mover, pueden caminar y hablar», explicó, al añadir que los mineros tienen espacio para moverse de unos 80 metros de longitud, con 5 metros y medio de ancho y otros en igual proporción de altura.

Dijo que inmediatamente fueron avisados, se trasladaron al lugar para estudiar el área y ver el mapa geológico, fractura, exfoliaciones, así como la integridad de las rocas, variables fundamentales a analizar en este tipo de accidentes.

Explicó que vieron todo eso y decidieron atacar en tres frentes simultáneamente: primero, el de vida, suministrándoles aire, porque si no hay oxígeno en cinco minutos se mueren; segundo, suministro de agua, llegando hasta ellos con una perforación con una máquina perforadora diamantada; y la tercera, fue la de hacerle llegar alimentos.

CORMIDOM La Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM) es una empresa que empezó a operar hace unos 15 años en la comunidad de Maimón y que en principio comenzó con una minería superficial, pero hace dos o tres años empezó con trabajos subterráneos.

«Lo que define si una minería es superficial o subterránea no eres tú como gerente de la mina ni como geólogo, ni es el permiso que te da el gobierno de turno, es donde está ubicado el mineral», explicó el ingeniero De León.

Añadió que mientras más cerca de la superficie está el mineral, se tiene libertad de hacer una minería superficial, pero si el mismo está a 200 metros de profundidad, no se puede tumbar una montaña para llegar a él.

Apuntó que cuando el mineral está muy profundo, lo que se hace es una perforación lateral o galería y por ahí se llega a la etapa del desarrollo y que por eso en principio CORMIDOM solo sacó minerales de la superficie, mientras iba haciendo estudios para ver dónde había más cobre y más zinc.

«Entonces, identificó que había un depósito importante a mucha profundidad y se comenzó a diseñar una minería subterránea y es lo que se está trabajando: galerías, frentes. Como cuando haces un túnel para un metro, presa o hidroeléctrica», explicó.

Finalmente, De León considera que el Gobierno tiene que involucrarse como ente proactivo en la exploración y explotación minera, así como en concientizar a la sociedad dominicana sobre la minería responsable y los beneficios que deja la misma al Estado.

