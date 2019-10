‘Geen haat-liefderelatie maar wantrouwen’

Entornointeligente.com /

PARAMARIBO – De entertainment-journalistieke branche heeft haar eerste bachelor. Journaliste Shanavon Arsomedjo heeft als eerste onderzoek gedaan naar de relatie tussen muzikanten en entertainmentjournalisten in Suriname. Zij behaalde haar bachelorgraad woensdag aan de Academie voor Hoger Kunst en Cultuur Onderwijs, studierichting Journalistiek en Communicatie.

De studente deed onderzoek naar de oorzaak van de vermeende haat-liefderelatie tussen entertainmentjournalisten en muzikanten in Suriname. Zij komt tot de algemene conclusie dat er hiervan geen sprake is maar dat muzikanten wantrouwig zijn naar de media door gevallen die zich in het verleden hebben voorgedaan.

Zeventig procent van de twintig geïnterviewde artiesten heeft niets te klagen over de media en dertig procent heeft een persoonlijk probleem met een medium of journalist. Vijfendertig procent van de artiesten is tevreden over de wijze van benadering door de journalist. Zestig procent spreekt geen voorkeur uit voor het type media waarmee ze wensen samen te werken.

Vijfenzeventig procent noemt de exposure die ze krijgen goed en negentig procent is het ermee eens dat niet alleen muziekgerelateerde zaken van artiesten worden belicht. De onderzoeker zegt dat artiesten wellicht denken dat de journalist verplicht is alleen positief nieuws naar buiten te brengen.

Als het anders uitpakt krijgt de verslaggever te horen dat hij erop uit is de artiest te breken. Arsomedjo zegt dat een artiest een publieksfiguur is en daarom op zijn handel en wandel moet letten. “Weet waarover je praat. Wil je niet negatief in het nieuws, zorg dat je positief naar buiten treedt.”

De onderzoeker stelt dat collega-journalisten in de branche weinig tijd stoppen in een onderwerp en eerder geneigd zijn nieuws van sociale media te halen en in mindere mate de artiest interviewen. Het valt haar op dat sommige artiesten enthousiast reageren wanneer ze daarvoor worden benaderd, maar vaak terugkrabbelen als ze zich realiseren welke informatie zij hebben verschaft.

Arsomedjo zegt wel dat vooral bij iets dat negatief kan uitpakken de artiest zijn of haar zegje moet doen. “Soms moet ik grote overwegingen maken als ik iets publiceer of niet. Ik ben niet op sensatie uit. Maar kijk naar wat daarna volgt.”

Ze merkt op dat muzikanten in Suriname zich gauw op hun teentjes getrapt voelen. De onderzoeker concludeert dat artiesten moeite hebben met negatieve berichtgeving omdat het artiest-zijn voor de meesten hun bron van inkomsten is. De journaliste wil een sessie organiseren over de rol van journalisten en muzikanten.

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com