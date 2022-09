Gazprom vai enviar gás para a Europa através da Ucrânia após paragem do Nord Stream 1

Entornointeligente.com /

Ver mais Mais Von der Leyen: Poupar energia é a «prioridade» para mitigar pressão sobre os preços G7 quer impor limites ao preço do petróleo russo Missão da AIEA na central de Zaporijjia: uma situação complexa e «única» Rússia avisa Moldova para não ameaçar as suas tropas Moscovo acusada de querer «russificar» as crianças ucranianas As mortes estranhas dos oligarcas russos Ucrânia: a guerra de poucas semanas já vai em seis meses Guia visual da guerra na Ucrânia

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com