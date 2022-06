Gavi sigue sin renovar con el Barça y Sergi Roberto firma hasta 2023

Entornointeligente.com /

BARCELONA — Sergi Roberto firmó este viernes su renovación por una temporada con el Barcelona , con una rebaja sustancial de salario (cerca de un 60 por ciento respecto al anterior contrato) y sin opción a una segunda campaña, que solo se adivina posible dependiendo de su rendimiento.

El mediocampista catalán, de 30 años, primó su deseo de continuar en el club por encima de otras propuestas y aunque en los últimos meses casi se dio por hecha su salida, el apoyo directo de Xavi Hernández prevaleció por encima de las dudas que existían entre los demás órganos de la entidad.

No está tan clara, sin embargo, la fecha en que pueda cerrarse la renovación de Gavi. Después de un encuentro entre su representante, Iván de la Peña, y el director de fútbol Mateu Alemany el último miércoles, distintas fuentes confirmaron a ESPN Deportes que existiendo por ambas partes la predisposición de llegar a una entente, las posturas siguen alejadas entre lo que ofrece el Barça y lo que demanda el agente del futbolista.

Este viernes hubo otro contacto entre las dos partes sin que se avanzase significativamente, por lo que, de momento, la negociación quedó aparcada, al menos, hasta bien entrada la próxima semana.

El club ofreció a Gavi un contrato de cuatro temporadas en el que pasaría a tener las mismas condiciones económicas de Ronald Araújo , quien firmó su continuidad hasta 2026 el pasado mes de abril.

La propuesta del Barça incluye la misma cláusula de rescisión firmada con el uruguayo, Ansu Fati o Pedri de mil millones de euros pero el principal punto de fricción existente se basa en el deseo del representante de que el joven tenga un salario creciente, algo a lo que se resiste, de momento, la entidad azulgrana.

El acuerdo con Sergi Roberto, mientras, se concretó gracias a la participación directa de su entrenador, quien puso en valor la polivalencia del futbolista y su capacidad para entender el juego de posición que quiere implantar sin excusas Xavi.

«Xavi me dijo que olvidase la lesión y me operase. Desde el primer momento me mostró confianza porque sabía lo que había sufrido y no puedo más que estarle agradecido» afirmó Seri Roberto minutos después de la firma, recordando que su rebaja de salario es «un granito de arena. Yo ya he puesto el mío porque sabemos la situación en la que está el club y debemos seguir todos remando y ayudando».

