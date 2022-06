Gattuso admite que Lim no le ha hablado de necesidad de vender ni objetivos

Entornointeligente.com /

El nuevo entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, dio cuenta este jueves en su presentación de las conversaciones que tuvo con el máximo accionista del club, Peter Lim, y aseguró que no ha hablado de los problemas económicos del club, ni de la necesidad de vender jugadores que refleja el presupuesto ni de objetivos para la próxima campaña.

«Si me preguntas cuál es la deuda, no sé la deuda del Valencia. Ahora hablaré con Sean Bai (director general) y me lo explicará», señaló. «No hemos hablado de la necesidad de vender. No me ha dicho que ‘tengo que vender a la fuerza a éste o al otro’. Hemos hablado de qué hacer si pasa una cosa u otra», apuntó en rueda de prensa.

LINK ORIGINAL: EFE

Entornointeligente.com