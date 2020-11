Gatell fue a “tomarse cafecitos con su novia”: PAN

“Gatell no está en condiciones de tomarse unos días, estamos en una emergencia nacional y lo mínimo que merece el país es respeto y dedicación a lo que vivimos; no sabemos a dónde se fue a vacacionar el cansado funcionario, pero es el responsable de la pandemia y no puede darse el lujo de irse de puente”, dijo la ex secretaria de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de la Cámara de Diputados

Karen Michel González , diputada del Partido Acción Nacional (PAN) , criticó la ausencia de Hugo López-Gatell , subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, durante el fin de semana de día de muertos en las conferencias vespertinas para informar el avance del COVID-19 en México.

La secretaria de la Mesa Directiva Cámara de Diputados del Palacio de San Lázaro señaló, sin verdadero conocimiento del paradero de López-Gatell, que el subsecretario no está para tomarse unos días de descanso pues es el responsable de encabezar la lucha contra el nuevo coronavirus.

“Gatell no está en condiciones de tomarse unos días, estamos en una emergencia nacional y lo mínimo que merece el país es respeto y dedicación a lo que vivimos; no sabemos a dónde se fue a vacacionar el cansado funcionario, pero es el responsable de la pandemia y no puede darse el lujo de irse de puente”, dijo la ex secretaria de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de la Cámara de Diputados.

Cabe señalar que la Secretaría de Salud (SSa) , a través de su portal en internet, continuó con su deber informativo y publicó el reporte técnico al que usualmente se le da lectura en Palacio Nacional en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

No obstante, al no haber rueda de prensa, el flujo de ideas, dudas o cuestionamientos a la estrategia sanitaria federal se ve mermada. De tal razón que la panista insistió en la presencia del epidemiólogo de la UNAM para incentivar esta mecánica. Así mismo, señaló que él no tiene derecho a salir de vacaciones ni a salir a tomar café, pues de acuerdo con el criterio de la legisladora el papel de López-Gatell es determinante en el combate al SARS-CoV-2.

Cabe rescatar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) señala en su Artículo 123, sección A, párrafo IV que “por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos”. Aunado a esto, ya han habido conferencias de prensa en las que no está el subsecretario y que la sección de preguntas y respuestas las atiende José Luis Alomía Zegarra, director de Epidemiología de la SSa.

El mantener informada a la opinión pública del avance del COVID-19 en la república recae en la SSa, misma que reporto que hasta el domingo 1 de noviembre se tenían registrados 929,392 casos acumulados y 91,895 muertes relacionadas directamente con la nueva cepa de coronavirus, misma que llegó a México el pasado 27 de febrero y fue confirmada por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) en la Ciudad de México. quiere decir que del 31 de octubre al 1 de noviembre, el registro oficial se incrementó en 4,430 casos confirmados y 142 decesos.

