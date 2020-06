Gata protagoniza un emotivo reencuentro con sus crías luego de ser atacada por unos perros [VIDEO]

Entornointeligente.com /

Dicen que el amor de una madre lo puede todo, no importa si se trata de seres humanos o de animales, y así lo demostró una gata que, pese a haber recibido golpes por parte de unos perros , logró salir con vida y reunirse con sus bebés recién nacidos. El preciso momento del reencuentro quedó registrado en un video en Facebook , el cual no tardó en volverse viral .

De acuerdo a Mindy Brocato, una empleada del Departamento de Cuidado y Control de Animales del Condado de Anne Arundel —albergue que difundió el video en su página de Facebook —, se dio cuenta del ataque que sufrió la gata, logró rescatarla y llevarla al refugio mencionado.

PUEDES VER Dueño de pitbull ‘trolea’ a señoras: “Ni sus croquetas come y va a morder a un niño” [FOTOS] El personal que recibió a la gata de nombre Toddles se dio cuenta de que había parido hace poco tiempo, por lo que empezaron a buscar a su familia de manera desesperada. “Toodles estaba lactando y de manera clara había tenido gatitos recientemente”, expresó Chris Weinstein, miembro de la junta de Amigos del Condado de Anne Arundel al medio Zoorprendente.com .

La joven Mindy se encargó de avisarle a sus vecinos para que hallen a los bebés por los alrededores. Después de una búsqueda intensiva, encontraron a cinco pequeños gatos debajo de una casa móvil, por lo que fueron trasladados rápidamente al refugio donde grabaron el emotivo encuentro .

PUEDES VER Anciano no quiso abandonar a su mascota y aceptó ir a un albergue solo si podía llevarla también [FOTOS] Mira aquí el video viral de Facebook PUEDES VER “Corriste hacia mí como un hijo a un padre”: joven encontró a su perro Ares después de seis meses [FOTOS] Las imágenes del video viral de Facebook muestran el encuentro entre la madre y sus hijos. Uno de los empleados colocó cuidadosamente al primer bebé en su cama, mientras era olfateado por la gata Toodles, la cual empezó a maullar de alegría al haberse reunido con sus crías.

El resto de los gatitos, quienes tenían aproximadamente dos semanas de edad, se subieron a su madre dejando escapar pequeños chillidos y comenzaron a amamantar. A continuación podrás ver el video original de Facebook , que no solo se volvió viral en Estados Unidos , sino también en diferentes países como México, España, Perú , entre otros.

Five little miracles! A stray cat the shelter named Toodles was removed from a very risky situation and brought to Anne Arundel County Animal Care & Control on Monday. She had all the signs of being a nursing mother, but her kittens could not be found. Neighbors were alerted to be on the lookout, and early this morning her kittens were heard mewing in the insulation of a mobile home. An Animal Care & Control staff person, Mindy Brocato, rushed them to the shelter for this heartwarming reunion with their mom. Amazingly, all the kittens — perhaps two to three weeks old — appear to be healthy and are eagerly nursing. 😻😻😻😻😻 Evening Update: Check out the newest chapter in this story! https://www.facebook.com/678539978905224/posts/2841037819322085/?d=n

