Gastronomía. Se fortalece la cocina latinoamericana

Latinoamérica continúa su reivindicación gastronómica en el mundo con su fuerte presencia en los premios World 50 Best Restaurants, fallados este lunes, en los que se destaca el papel de México, Perú y Brasil.

El restaurante danés Geranium, del chef Rasmus Kofoed en Copenhague, fue elegido el como «mejor restaurante del mundo 2022».

El restaurante limeño Central, encabezado por los chefs Pía León y Virgilio Martínez, escaló tres puestos respecto al año pasado y ascendió al segundo lugar además de ser reconocido como The Best Restaurant in South America.

Maido, también ubicado en Lima y dedicado a la fusión peruano-japonesa, también fue reconocido entre los 50 mejores restaurantes del mundo, aunque descendió del séptimo lugar que obtuvo en 2021 al puesto número 11, mientras que el también limeño Mayta fue una de las nuevas incorporaciones entrando al puesto 32.

Uno de los ascensos meteóricos lo cosechó A Caso do Porco de Brasil, un restaurante concebido como una fiesta en torno al mundo porcino que subió 10 puestos y trepó hasta el séptimo lugar de la lista.

Más abajo, pero también desde Brasil, se destaca Oteque, en Río de Janeiro, que hizo parte de las nuevas incorporaciones al prestigioso listado.

Dos restaurantes de Ciudad de México sorprendieron al posicionarse dentro del top 10 del ranking. Uno de estos dos fue Pujol, que pasó del noveno al quinto puesto de la lista y se llevó la posición del mejor restaurante de América del Norte en 2022. El segundo incluido fue Quintonil, que se posicionó en el noveno puesto.

