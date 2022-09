Gastão Elias derrota n.º 60 do mundo

Entornointeligente.com /

Foram necessárias três horas para Gastão Elias ultrapassar a primeira ronda da sexta edição do Lisboa Belém Open e obter a sua melhor vitória desde Fevereiro de 2018. O número três português derrotou Pedro Cachin, actual 60.º do ranking e primeiro cabeça de série deste Challenger da categoria ATP 80 e é, agora, o único representante luso no quadro de singulares.

Ao fim de duas horas e 55 minutos, Elias impôs-se com os parciais de 6-2, 6-7 (3/7) e 7-6 (7/4) para levar a melhor sobre o chileno, que, este ano, já conquistou quatro títulos no Challenger Tour e atingiu a terceira ronda no US Open.

No segundo encontro da jornada de quarta-feira, com início às 10 horas, Elias (202.º) vai defrontar o francês de 18 anos, Luca van Assche (289.º), campeão júnior de Roland Garros, em 2021.

Pedro Sousa (480.º), a recuperar de uma virose, cedeu diante do checo Vit Kopriva (154.º), por 4-6. 6-4 e 6-1, e Gonçalo Oliveira (371.º) foi eliminado por Benoit Paire (164), por 7-5, 6-4. Frederico Silva (256.º) e João Domingues (275.º) foram igualmente eliminados na segunda-feira.

No ATP 250 de Sofia, Nuno Borges ultrapassou a primeira ronda, ao ultrapassar o bósnio Mirza Basic (292.º), por 3-6, 6-3 e 6-2. O tenista da Maia, que pela primeira vez entrou directamente num torneio ATP, vai decidir um lugar nos quartos-de-final com o jogador mais cotado da prova, o italiano Jannik Sinner (10.º).

Sorte inversa teve João Sousa (61.º) no ATP 250 de Telavive, ao ser eliminado na estreia por Botic Van de Zandschulp (35.º). O holandês serviu a excelente nível e anulou os dois break-points que enfrentou, para ganhar, por 6-2, 6-3.

