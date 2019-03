Gasta $30 mil intentando parecerse a Meghan Markle

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

lunes 18 de marzo de 2019 — 10:01 a.m.

Greer pasó más de siete horas en cirugía y aseguró sentirse satisfecha con el resultado

Para parecerse la duquesa de Sussex, Meghan Markle, una mujer de Texas gastó sus ahorros para someterse a una cirugía plástica que, según ella, la dejó gustosa.

La mujer llamda Xochytl Greer, de 36 años, invirtió cerca de 30 mil dólares y más de siete horas en quirófano para parecerse a la esposa del príncipe Harry, según reportan diversos medios estadunidenses.

La mujer comenzó con una cirugía de abdomen para lucir tan esbelta como la duquesa de Sussex, además agregó rinoplastia y relleno de labios.

De acuerdo con la prensa local la mujer dijo haber quedado muy satisfecha con el resultado de las cirugías “Cada vez que me veo al espejo me pongo más feliz. Es una versión mejorada de mí misma”, además agregó que siempre ha admirado a Meghan Markle.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by MÁS INFORMACIÓN

¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous ¿Es el trasplante de medula la solución para el virus de VIH? Sam Smith confiesa que se hizo una liposucción a los 12 años debido al ‘bullying’ que sufría Next → You May Also Like Fueron a vacunar contra la tosferina, pero encontraron desnutrición y diabetes marzo 10, 2019 admin Comentarios desactivados en Fueron a vacunar contra la tosferina, pero encontraron desnutrición y diabetes Decomisan más de una tonelada de cocaína en una isla del Pacífico de Panamá marzo 13, 2019 admin Comentarios desactivados en Decomisan más de una tonelada de cocaína en una isla del Pacífico de Panamá Se divierten con ‘jornada de boxeo’ en La Joyita marzo 10, 2019 admin Comentarios desactivados en Se divierten con ‘jornada de boxeo’ en La Joyita El Tiempo Caracas 27 ° algo de nubes humidity: 74% wind: 2m/s E H 33 • L 32 30 ° Tue 31 ° Wed 29 ° Thu 31 ° Fri Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Correo electrónico

CULTURA CULTURA Pesé resalta el producto que mueve su economía marzo 18, 2019 admin Comentarios desactivados en Pesé resalta el producto que mueve su economía CULTURA “Yo nunca he tomado ‘caballo’, ni ahora ni en su momento” marzo 18, 2019 admin Comentarios desactivados en “Yo nunca he tomado ‘caballo’, ni ahora ni en su momento” CULTURA “La desesperación te convierte en un animal herido” marzo 18, 2019 admin Comentarios desactivados en “La desesperación te convierte en un animal herido” CULTURA Las mujeres desconcertantes de Nadia Lee Cohen se apoderan de La Térmica de Málaga marzo 18, 2019 admin Comentarios desactivados en Las mujeres desconcertantes de Nadia Lee Cohen se apoderan de La Térmica de Málaga

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com