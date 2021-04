¿Gasolinazo?

Entornointeligente.com / El recorrido por algunas avenidas de la Ciudad de México como Cuauhtémoc, Insurgentes, Ermita, Av. Tláhuac y Eje 6 permitió constatar que en ninguna gasolinera se ofrecen sus gasolinas o diésel por debajo de los 20 pesos, costo que se superó desde hace ya varias semanas.

El precio de la gasolina magna más bajo encontrado fue de $20.49

Para la gasolina premium fue de $22.19

Y para el diésel fue de $20.99

A decir de algunos automovilistas, ya ni buscan precio, muchos tratan de cargar cerca de sus domicilios por la confianza con los empleados, pero si no, cargan en donde sea necesario. En ese sentido, no se nota ninguna lealtad por la compañía que oferta la gasolina.

La otra opción sería no comprar gasolina cara y no circular, lo cual no es viable para muchos.

LINK ORIGINAL: Cronica

