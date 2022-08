¿Gasolina a US$ 3 en Estados Unidos? Podría estar a la vuelta de la esquina

Entornointeligente.com /

Nueva York (CNN Business) — Los precios de la gasolina en Estados Unidos siguen cayendo y podrían continuar así, lo que aumenta la posibilidad de que la gasolina esté por debajo de los 3 dólares el galón en gran parte del país antes de fin de año.

El promedio nacional de un galón de gasolina regular se situó en US$ 3,96 el lunes, solo una fracción de centavo menos que el domingo. Aun así, esa caída mantuvo una racha de 62 días consecutivos de caída de los precios de la gasolina.

Los precios de la gasolina en Estados Unidos caen por debajo de US$ 4 por primera vez en meses El precio nacional promedio ha caído US$ 1,06, o 21%, desde que alcanzó un récord de US$ 5,02 por galón el 14 de junio.

El precio promedio está algo inflado por algunos estados con precios altos, como California, donde el promedio es de US$ 5,37 por galón. El precio medio nacional, que es el precio al que la mitad de las gasolineras del país venden por más y la otra mitad por menos, ha bajado a US$ 3,80 por galón.

Casi todos los estados disfrutan del alivio de los precios más altos. Incluso en estados con altos precios de la gasolina, como California, el precio promedio ha bajado más de 1 dólar por galón desde el pico en junio.

publicidad En 28 estados, el precio promedio del regular ahora es de US$ 3,99 o menos. Aproximadamente dos tercios de las 130.000 gasolineras de todo el país venden a menos de 4 dólares el galón. Y muchos lo venden por mucho menos que eso. Alrededor del 25% de las estaciones en todo el país venden gasolina a menos de US$ 3,50 el galón.

A medida que los estudiantes comienzan a regresar a la escuela y la temporada de conducción de verano llega a su fin, es probable que el precio de la gasolina baje aún más, dijo Tom Kloza, jefe global de análisis de energía de OPIS, que rastrea los precios de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés). Dijo que es muy posible que para septiembre u octubre, el promedio nacional de productos regulares vuelva a estar por debajo de los US$ 3,53 el galón, donde estaba cuando Rusia invadió Ucrania a finales de febrero.

Y dijo que los futuros de gasolina al por mayor el lunes para las entregas de noviembre y diciembre apuntan a que los precios al por menor caerán por debajo de US$ 3 en muchos estados al final del año. Pero dijo que todavía existe el riesgo de que picos inesperados en el precio de la gasolina puedan descarrilar esta buena noticia para los conductores.

«Todavía no sabemos qué va a hacer Putin, o si un huracán azotará la costa del Golfo», dijo sobre los factores que podrían hacer que los precios de la gasolina vuelvan a subir.

El principal impulsor de la caída de los precios de la gasolina es la caída de los precios del petróleo, que alcanzó un mínimo de seis meses en las operaciones del lunes, ya que los futuros cayeron otro 4% por las crecientes preocupaciones sobre una recesión mundial. Desde el 8 de junio, los futuros del petróleo han bajado entre un 24% y un 28%, según el crudo de referencia que se utilice.

Por qué el diesel es más caro que la gasolina normal en Estados Unidos Las recesiones pueden reducir enormemente la demanda de petróleo y gasolina, a medida que las personas pierden sus trabajos y no necesitan viajar para ir al trabajo, o reducen sus gastos y viajan menos. En 2008, el precio promedio de la gasolina se desplomó un 60% entre un precio récord de US$ 4,11 por galón en julio y el final de ese año, cuando el colapso de los mercados financieros provocó la Gran Recesión y pérdidas masivas de empleos.

La caída del lunes se debió en parte a que el banco central de China se sintió obligado a recortar las tasas de interés debido a las señales de desaceleración de la economía allí.

«El mercado tomó esto como una señal pesimista sobre las perspectivas de la demanda de petróleo», dijo Richard Joswick, jefe de análisis de suministro de petróleo global de S&P Global Commodity Insights.

También hubo señales de que podría haber un nuevo acuerdo entre Estados Unidos e Irán sobre armas nucleares, lo que podría despejar el camino para que las exportaciones de petróleo iraníes regresen al mercado. Ese fue un factor importante en el movimiento a la baja de los precios del petróleo del lunes, dijo Kloza. Otros expertos también ven las noticias de Irán como un factor que presiona a la baja los precios del petróleo, incluso si el petróleo iraní no comenzará a fluir libremente hasta 2023.

«Si se llega a un acuerdo con Irán, las implicaciones para el mercado petrolero y Rusia podrían ser de gran alcance», escribió Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates, en una nota el lunes.

