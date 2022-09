Entornointeligente.com /

La construcción de un gasoducto entre Francia y España no es prioritario para el gobierno galo, que considera más urgentes los desafíos energéticos de cara al invierno, afirmó este sábado el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire. «El desafío a corto plazo es tener más gas, más electricidad que viene de otros países que Rusia (…) no estoy seguro que un nuevo gasoducto pueda ayudarnos de cara al invierno», declaró ante la prensa en Cernobbio, en el norte de Italia, al margen del foro económico The European House – Ambrosetti.

El canciller alemán Olaf Scholz reiteró el martes su apoyo a la construcción de un gasoducto a través de los Pirineos para «mejorar las interconexiones de la red gasífera» europea, en plena crisis energética por la invasión rusa de Ucrania.

El proyecto, bautizado Midcat –abreviatura de Midi (sur de Francia) y Cataluña (noreste de España), las dos regiones que conectaría — permitiría a España, pero también a Portugal, transportar gas, en forma de GNL (gas natural licuado) procedente de Estados Unidos o Catar, a Europa central, a través de Francia.

El proyecto, lanzado en 2013, fue abandonado en 2019 debido a su impacto medioambiental y su escaso interés económico, pero la guerra en Ucrania y las amenazas rusas de interrumpir el suministro de gas a la UE volvieron a poner la cuestión sobre la mesa.

«El desafío ahora, para todo el mundo, para Italia, Alemania y Francia, es pasar el próximo invierno sin afectar demasiado a nuestra economía y a nuestros hogares», insistió Le Maire.

«Antes de pensar en una inversión a largo plazo, concentrémonos en los desafíos con los que tendremos que lidiar el próximo invierno», subrayó.

«La electricidad y el hidrógeno me parecen más prometedores que un nuevo gasoducto, porque queremos apostar por una energía descarbonizada», explic

PERIODISTA:

CRÉDITOS: Cernobbio, Italia | AFP |

EMAIL:

Sábado 03 Septiembre, 2022

HORA: 08:00 PM

Enviar noticia por correo electrónico

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com