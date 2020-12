Gobierno promueve mayor teletrabajo ante aumento de casos de coronavirus

Entornointeligente.com /

El crecimiento exponencial de contagios diarios de coronavirus puso en alerta a las autoridades del gobierno, que este lunes comenzaron a discutir una batería de medidas con el objetivo de contener los brotes en curso.

Una de las variables que manejan en el Poder Ejecutivo, y que consideran importante para detener el avance del virus, refiere a la movilidad de las personas, ya que Uruguay tiene prácticamente todas las actividades abiertas, lo que genera que la circulación se ubique en cifras similares a las épocas de prepandemia.

En este contexto, varias empresas públicas se aprontan para aumentar la cantidad de teletrabajo que realizan, con el objetivo de disminuir la circulación en las oficinas tanto de funcionarios como de ciudadanos que realizan trámites. A esto se sumará el fin de los cursos en escuelas, liceos y universidades.

Lacalle Pou se reúne con Salinas; “El comportamiento social luce desordenado”, dijo el ministro Este lunes, el Ministerio de Industria envió una circular a sus funcionarios en la que dispuso que desde este martes cada unidad ejecutora debía organizar el trabajo en las diferentes áreas “contemplando” la posibilidad de que los funcionarios desempeñen funciones en la modalidad de teletrabajo, manteniendo guardias con “turnos presenciales y rotativos”.

“Se deberá generar un cronograma de turnos, procurando que los mismos sean conformados por las mismas personas, distribuyendo de manera equitativa los días semanales de asistencia presencial entre los funcionarios de cada área, división o departamento”, señala el documento firmado por la directora general Macarena Rubio al que accedió El Observador

La jerarca pidió asegurar la “eficiencia” en el cumplimiento de los servicios, especialmente de las oficinas que realicen atención al público.

Más allá de la disposición de Industria, las autoridades de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) esperan que tras la reunión de este martes haya nuevas “directivas claras” para el trabajo a distancia, mientras que el presidente de Confederación de Organización de Funcionarios del Estado (COFE), Martín Pereira, agregó que si bien no tenían ninguna comunicación oficial desde hacía algunos días las empresas públicas estaban tomando “recaudos nuevos”

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo a El Observador que desde la cartera buscan “facilitar” que se “apliquen medidas” de trabajo a distancia. En Uruguay, el teletrabajo no está regulado y el proyecto de ley a estudio del Parlamento tiene media sanción. “Es una forma de relación laboral no prohibida, si se ponen de acuerdo no hay inconveniente”, agregó Mieres

En el ámbito privado, son más de 2.000 las empresas registradas ante el MTSS que realizan teletrabajo. Los datos del Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt señalan que antes de la pandemia un 5% de los ocupados realizaba trabajo a distancia de manera habitual. La cifra se multiplicó por cuatro en los meses de mayor restricción de movilidad y llegó a alcanzar al 20% de los trabajadores. Los últimos datos disponibles indican que alrededor del 7,5% de los ocupados siguen en esta modalidad

En el Poder Ejecutivo causaron sorpresa y preocupación los primeros datos del operativo “Trabajo Responsable”, que señalan que el 60% de 600 empresas inspeccionadas incumple los protocolos sanitarios de prevención del virus.

“Lo más preocupante es que en las dos semanas del operativo, la medición en vez de irse reduciendo da un poquito de aumento. La cosa está mal, hay que estudiar las medidas que se pueden adoptar, pero claramente estamos en un momento crucial”, dijo Mieres

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, expresó su preocupación por el incumplimiento de los protocolos sanitarios y aseguró que la mayoría de los focos nuevos suceden en el ámbito laboral, por lo que debían “ajustar las marcas”

Las 600 empresas inspeccionadas cubren a unos 20.000 trabajadores. El operativo comenzó el 13 de noviembre y continuará cada vez con más énfasis, según dijeron fuentes de la Inspección General del Trabajo.

Los inspectores del gobierno detectaron que hay empresas que ni siquiera tienen protocolos sanitarios, mientras que otras no ofrecen cartelería ni inducen al personal a cumplirlos. También registraron que no se utilizan tapabocas en los espacios de trabajo y constataron violaciones a los aforos correspondientes a cada actividad, incluyendo trabajadores por metro cuadrado y falta de distanciamiento físico

Si bien aún ninguna empresa fue sancionada, las multas pueden ascender hasta 150 veces el jornal de un trabajador que esté en situación de riesgo o una clausura preventiva.

En el gobierno confían en esta semana en aumentar la cantidad de tests que se realizan y el objetivo es llegar a 15.000. A su vez, Salud Pública y Defensa acordaron sumar 40 nuevos rastreadores, con lo que el MSP pasará a tener 154 funcionarios en el área de vigilancia epidemiológica, casi el doble que los que tenía en octubre.

Burbujas y atajos El Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) divulgó un documento en el que señala que algunos aspectos de la conducta cotidiana pueden tener un impacto significativo en la contención de la pandemia

Los científicos destacan la importancia de evitar tener reuniones fuera de las “burbujas habituales y “hacer atajos” con los contactos para lograr “achatar la curva y contener la enfermedad”.

Con guía pronta, el gobierno prepara anuncios para prevenir brotes en temporada En el documento, los especialistas mencionan que en burbujas “chicas y aisladas”, el covid-19 avanza “lento” y es frenado por las medidas de distanciamiento físico, pero en grupos “grandes y conectados con otros grupos”, avanza muy rápido y es difícil contenerla

“Interactuá con pocos grupos y chicos. Podés cambiar cada semana, pero cuidate de no estar en varios grupos en la misma semana. Evitá encuentros con más de una burbuja por semana (esperá una semana para reunirte con familiares con los que no convives si hoy te reuniste con un grupo de amigos)”, sugieren

Los asesores también piden extremar los cuidados para no hacer atajos, es decir contactos con “grupos lejanos” como amigos o familiares que ves poco, personas de diferentes ciudades o trabajos, porque estos encuentros permiten a la enfermedad “saltar barreras”. “Los atajos aceleran mucho la transmisión de las enfermedades y acumulan los contagios en pocos días”, sentencian

