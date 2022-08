Gas y oro lideran las exportaciones; pero aún hay escaso valor agregado

Entornointeligente.com /

A junio de este año, las exportaciones bolivianas alcanzaron los 6.964 millones de dólares, de los cuales el 20,5 por ciento corresponde a gas natural y 20 por ciento a oro metálico, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Estos productos con bajo valor agregado lideran las exportaciones y, según un analista, ésta es una tendencia que se repite desde hace décadas. El 5,7 por ciento de las exportaciones corresponden a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; el 20,5 por ciento, a los hidrocarburos; el 22,8 por ciento, a los minerales, y el 50,92 por ciento, a las manufacturas. No obstante, en esta última categoría se encuentran diversidad de productos con poco valor agregado, como el oro metálico, que representa el 39,3 por ciento dentro esta categoría y el 20 por ciento del total de las exportaciones. Después del oro metálico se ubica el mineral zinc (14 por ciento), y en cuarto lugar en exportaciones están los productos derivados de la soya (13,7 por ciento). «En 70 años, Bolivia no ha diversificado en nada su oferta exportadora; sigue exportando materias primas y repitiendo el error de los años 50 de haber monopolizado en manos del Estado el 80 por ciento del comercio internacional, si no es más. Esto primero nos vuelve dependientes de un solo sector», indicó el economista y docente universitario Hugo Balderrama. El analista añadió que las exportaciones tradicionales (con menor valor agregado) son mucho más altas que las no tradicionales (con mayor valor agregado). «Es preocupante que sigamos exportando lo mismo más de medio siglo», apuntó. El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, indicó el fin de semana en medios estatales que a comparación de años pasados se mejoró la calidad de las exportaciones. «Estamos exportando con valor agregado», dijo. Sin embargo, como advirtió Balderrama, el oro metálico y los productos derivados de la soya (ambos productos manufacturados) tienen bajo valor agregado. En esto coincidió anterior-mente el analista económico Jaime Dunn. Exportaciones de gas Las exportaciones de gas representan el 20,5 por ciento (1.428 millones) de las exportaciones. Uno de los principales mercados es Argentina, al que recientemente se comenzó a enviar mayores volúmenes. Ante las dudas de que este país que pasa por un momento de alta crisis pague lo comprometido, YPFB informó que hasta mayo de este año Argentina pagó 539 millones de dólares, que no hay ningún retraso, y que el próximo pago debe hacerse el 18 de este mes.

Las exportaciones de gas suman a junio $us 1.428 millones, y de oro metálico $us 1.395 millones.

ENVÍOS

Brasil y Argentina, principales destinos Hasta junio de 2022, las exportaciones de gas natural a Brasil sumaron 826,5 millones de dólares, lo cual representa el 58 por ciento del total exportado; mientras que a Argentina se exportó gas por un valor de 601,6 millones (42 por ciento).

Las exportaciones de oro metálico se realizaron principalmente a tres países: India (de donde proviene el 78,5 por ciento del valor), Emiratos Árabes (9,6 por ciento) e Italia (6,3 por ciento).

Debido al alto valor de las exportaciones auríferas, el BCB buscó a través de un proyecto de ley comprar oro de productores locales para después monetizarlos. El proyecto aún no fue aprobado en el Legislativo.

