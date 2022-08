Entornointeligente.com /

ROMA. – L’Italia ha riempito le sue riserve di gas oltre il 75%, più della media europea, e si prepara ad un inverno senza troppi sacrifici sul fronte energetico nonostante il Piano di riduzione dei consumi Ue entrato in vigore con il mese di agosto.

Il nostro paese infatti ha ottenuto dall’Europa di tagliare i consumi di metano del 7%, e non del 15% come previsto per altri membri. La deroga è dovuta al fatto che i gasdotti italiani servono ad esportare gas in altri paesi, e che gli stoccaggi nazionali sono già sopra gli obiettivi previsti.

Secondo il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che ha la delega per l’energia, quest’inverno basterà abbassare il riscaldamento di 1 grado negli edifici pubblici e privati e di 1 ora al giorno. Questo permetterà di risparmiare 2,5 miliardi di metri cubi di metano. L’Italia ne consuma 76 miliardi all’anno, e fino alla guerra in Ucraina ne importava 29 miliardi all’anno dalla Russia.

Altri 2,5 miliardi di metri cubi saranno risparmiati nel 2023 grazie all’entrata in funzione di fonti rinnovabili per 8 gigawatt. Un temporaneo aumento della produzione delle centrali a carbone permetterà un ulteriore taglio al gas.

Le riserve italiane di metano sono al 75,38%, tre punti sopra la media Ue del 72,4%. L’obiettivo di arrivare al 90% entro fine anno è a portata di mano, salvo un taglio totale delle forniture russe. Ma anche in questo caso, dovremmo intaccare le riserve solo a marzo. Nel frattempo, durante l’inverno arriveranno le nuove forniture contrattate da Eni e governo con l’Algeria (via Mazara del Vallo) e con l’Azerbaijan (via Tap di Melendugno).

Già l’anno prossimo la dipendenza italiana dal gas russo dovrebbe essere ridotta drasticamente, e nella seconda metà del 2024 sparire.

Fondamentale secondo Cingolani sarà l’entrata in funzione l’anno prossimo delle due nuove navi rigassificatrici: entro gennaio a Piombino ed entro la fine dell’anno a Ravenna. Queste permetteranno di ricevere le nuove forniture dai gas naturale liquefatto che il governo e l’Eni hanno trovato in giro per il mondo, in Congo, Mozambico, Angola, Qatar, Egitto, Nigeria, Indonesia e Libia. Se i rigassificatori galleggianti dovessero tardare, l’indipendenza energetica italiana si allontanerebbe nel tempo.

Il piano Ue per ridurre la domanda di gas è stato approvato il 26 luglio scorso dal Consiglio Energia (col voto contrario dell’Ungheria). Prevede una riduzione volontaria del 15% dei consumi rispetto alla media 2016-2021 fra agosto 2022 e marzo 2023. Ogni paese è libero di scegliere gli strumenti, ma debe presentare alla Commissione un piano nazionale di tagli entro la fine di settembre.

Sono previste numerose deroghe al taglio del 15%. Sono esentati gli stati insulari (Irlanda, Malta e Cipro), anche se i primi due hanno annunciato che rispetteranno l’impegno.

Esenzione anche per gli stati non interconnessi, come Spagna e Portogallo. Una deroga è prevista per i paesi baltici, dipendenti dalla Russia per l’elettricità: se Mosca dovesse staccare loro la corrente, potrebbero bruciare gas per alimentarsi, evitando il taglio.

Altre deroghe alla riduzione del 15% possono essere chieste dai paesi che usano le proprie infrastrutture per esportare gas all’estero, oppure da quelli che hanno superato i loro obiettivi di stoccaggio. L’Italia rientra in questi ultimi due casi, e questo le permetterà di ridurre il suo taglio al 7%.

(di Stefano Secondino/ANSA).

