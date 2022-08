Gas de Colombia genera impuestos, regalías y empleo: ACP por propuesta de importarlo de Venezuela

Entornointeligente.com /

El presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, Francisco José Lloreda, aseguró que «con importar gas desde Venezuela no se está ayudando al cambio climático», tras las declaraciones de la ministra de Minas, Irene Vélez sobre esta posible dependencia.

Vélez indicó en varios medios de comunicación que no se van a generar nuevos contratos de exploración de gas, dada la transición energética. Sin embargo, advirtió que de acabarse las reservas de gas en cuatro o cinco años, Colombia pensaría en la posibilidad de importar gas de Venezuela.

«El gas que se produce en Colombia es muy barato , comparado con otros otros países pero también el gas natural es clave para generar energía, electricidad porque alrededor de un 20% de la electricidad que se utiliza en el país es con gas natural», indicó Lloreda al señalar también que 11 millones de Colombianos usan el gas para cocinar.

Afirmó que si se importa el gas de Venezuela, «sería un gas más costoso por lo que implica los costos de dicha importación. Además, el gas que se produce en Colombia genera impuestos, regalías y empleos. Eso es importante».

Añadió: «entonces, cuando se examine la posibilidad que a unos cuatro o cinco años dependamos del gas de Venezuela , en lugar de hacer un mayor esfuerzo por explorar y desarrollar los recursos del país, eso debe necesariamente encender las alarmas».

Reseñó que Colombia debe «aprender de la crisis energética de Europa y la incidencia de la guerra entre Rusia Y Ucrania.

«Debemos aprender en la medida que un país sea autosuficiente debe serlo y no debe depender de otros. Nosotros ya tuvimos una pésima experiencia con Venezuela, sólo que a veces se nos olvida, la memoria nos falla. En el año 2016 estuvimos muy cerca de un racionamiento. Colombia enviaba gas a Venezuela desde La Guajira y cuando, en un convenio que se hizo en ese momento, esperamos que el gas llegara luego desde Venezuela a nuestro país, no ocurrió. Venezuela no cumplió», dijo.

El presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo cuestionó la dependencia del gas de Venezuela en aras de mitigar los efectos del cambio climático.

» ¿Cuál es el sentido? decir que nos vamos a volver dependiente del gas y el petróleo de otros países, creyendo que esa es la manera de hacerle bien el planeta y la manera de contribuir a que el cambio climático. Eso es una gran mentira», puntualizó.

