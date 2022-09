Gary Soria cumple un mes al mando del Rojo con buenos y malos resultados

Entornointeligente.com /

Gary Soria hoy cumple de manera oficial un mes a la cabeza del club Wilstermann, con aspectos positivos y negativos en su gestión.

El dirigente aseguró que tuvo que ponerse su casco de bombero desde el primer día para ir apagando poco a poco los puntos de incendio en el club, pero que también pudo arrancar con algunos de los proyectos que tiene para lograr un «Wilstermann autosustentable».

«Desde el primer día que ingresamos nos han llovido demandas, hemos sentido que nos estaban asfixiando por todo lado, porque entramos a una casa que estaba ardiendo. Nos pusimos a trabajar en todo lo que le hacía falta al club en el tema demandas, en lo económico, con proveedores, con jugadores. Creemos que el club no ha salido del todo, pero está respirando, por lo menos tiene oxígeno», dijo.

En el tema de las demandas, Soria dijo que con las apelaciones se busca pagar lo justo y no los montos elevados que determinaron los fallos. Dejó en claro que no desconocen las deudas, pero no pagarán demás.

En cuanto a los proyectos, Soria destacó que se abrió la primera escuela en Chimoré para «cochabambinizar el Wilstermann». Esta escuela iniciará sus cursos desde el 15 de octubre. Además este lunes se llegó a un acuerdo con la Alcaldía de Cochabamba para implementar una escuela en Cercado. Las próximas escuelas serán en Punata y Vinto.

El proyecto que ya está en marcha es la implementación de una clínica deportiva. Para este objetivo se inició con la incorporación de un nuevo cuerpo médico.

El otro tema que Soria dice se avanzó es el de la auditoría a la gestión de Gróver Vargas. La siguiente semana se dará a conocer a la empresa responsable de esta auditoría.

