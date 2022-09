Gary Medel habla de la ausencia de Bravo en la «Roja» y se refiere a cómo es la comunicación con Berizzo

Entornointeligente.com /

La selección chilena que dirige Eduardo Berizzo ya entrena pensando en el amistoso internacional ante Marruecos del próximo viernes.

Gary Medel , uno de los citados, habló en la previa sobre la ausencia de Claudio Bravo en la gira. El «Pitbull» le restó importancia.

«Es decisión del cuerpo técnico. Es raro que no esté, pero nosotros no entramos en eso. Sólo hay que preguntarle al cuerpo técnico por qué no está. Pero sí tenemos que apoyar a los arqueros chilenos para que sigan creciendo acá», dijo.

Además, se refirió a la comunicación que tiene con Berizzo: «Con ‘Toto’ ya habíamos estado en la era de Marcelo Bielsa, lo conocía muy bien. No me llamó y tampoco espero un llamado. Solamente la convocatoria, porque uno tiene que estar preparado para todo «.

También, en un tema recurrente sobre la nueva camada de jugadores jóvenes que fueron convocados, Medel reparó en que «hay varios líderes que lo hacen de buena manera. Estamos en el mismo barco y hay que tratar de darles el ejemplo a los más chicos y obviamente también aprender de los más chicos, todos los días se aprende algo nuevo «.

Finalmente, acotó que «todos son muy profesionales y vienen a dar lo mejor de cada uno y a tratar de ganarse un puesto. La idea de todos es estar comprometidos y prepararse lo mejor posible para lo que viene». ¿Encontraste algún error? Avísanos

