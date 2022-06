Garrett y Marlins extienden racha de victorias

Entornointeligente.com /

El abridor novato de Miami, Braxton Garrett, se ha concentrado en desarrollar su confianza esta temporada.

La actuación del jugador de 24 años este sábado contra los poderosos Astros de Houston debería ayudarlo a impulsarse en ese departamento.

Los Marlins tuvieron un comienzo sólido de Garrett y Jon Berti impulsó dos carreras para ayudarlos a extender su racha ganadora a cinco juegos con una victoria de 5-1 sobre los Astros.

Garrett (1-1) permitió seis hits y una carrera sucia con cinco ponches en cinco entradas y dos tercios para llevarse la victoria en su segunda apertura esta temporada.

«Realmente he mejorado preparándome y teniendo un plan», dijo Garrett. «Realmente creo que eso me ha ayudado mentalmente. Simplemente me dio más confianza porque siento que sé lo que estoy haciendo. Mi lanzamiento está en un muy buen lugar en este momento, donde tengo confianza para lanzar cualquier lanzamiento en cualquier momento».

El pitcher dominicano Framber Valdez t(6-3) rabajó seis entradas en las que permitió cuatro hits, le hicieron cuatro carreras, dos de ellas limpias, ponchó seis y otorgó tres boletos. Perdió.

El manager Don Mattingly está impresionado con el crecimiento de Garrett esta temporada.

«Estamos viendo a un niño que simplemente está madurando y obteniendo más entradas en su haber… está llegando a ese punto en el que comprende cómo usar sus armas y puede manejar esto mejor», dijo Mattingly.

Los Marlins anotaron tres carreras en la segunda entrada con la ayuda de un costoso error del campocorto novato Jeremy Peña.



