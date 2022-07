Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Aborto legal Imagem de Júpiter Saúde mental Tragédia familiar Garoto de 7 anos faz manobra de Heimlich e salva colega que engasgava nos EUA David Diaz Jr. usou técnica que aprendeu ao assistir à série 'The Good Doctor'. Por g1

17/07/2022 06h00 Atualizado 17/07/2022

1 de 1 David Diaz Jr. em entrevista ao lado de seu pai — Foto: Reprodução/Fox News David Diaz Jr. em entrevista ao lado de seu pai — Foto: Reprodução/Fox News

Um garoto de 7 anos salvou um colega de escola que estava engasgado ao aplicar nele a manobra de Heimlich , nos Estados Unidos.

David Diaz Jr. estava no colégio na cidade de Binghamton, no estado de Nova York, quando viu o amigo engasgado com um pedaço de pizza.

À emissora Fox News, ele falou que tinha aprendido a técnica ao assistir à série «The Good Doctor», sobre a rotina de médicos em um hospital, com seu pai.

«Se alguém está se engasgando ou em perigo, você sempre deve salvá-los», afirmou o garoto. «Se não, então pode ser realmente triste.»

David recebeu um prêmio de reconhecimento do Senado estadual por heroísmo.

«Estou muito orgulhoso do meu filho», afirmou David Diaz Sr. à Fox News. «Se ele quiser tentar se tornar um médico quando crescer vou ficar feliz em ajudá-lo. Mas é realmente decisão dele.»

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com