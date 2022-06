Garin poco puede hacer ante Korda y se despide en primera ronda del ATP 500 de Halle

Entornointeligente.com /

Mal debut de Cristian Garin (43°) en el ATP 500 de Halle que se juega en pasto.

El chileno poco pudo hacer ante Sebastian Korda (41°) y cayó por parciales de 6-2 y 6-3 en un partido que se extendió por 1 hora y 20 minutos.

«Gago» no estuvo en su día. No pudo quebrarle nunca a su rival y además su saque no logró hacer mayor daño.

Su segundo servicio fue su mayor debilidad, ganando solo el 43% de los puntos cuando lo necesitó.

El primer set fue parejo hasta el 2-2. De ahí en más, Korda quebró y luego volvió a romper para llevarse la manga por 6-2.

El segundo parcial tuvo la misma tónica, con el estadounidense quebrando de entrada. Luego solo mantuvo su servicio con gran solidez y cerró todo por 6-3.

Mal apronte de Garin en su inicio de la gira por pasto pensando en lo que será Wimbledon en unas semanas. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com