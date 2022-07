Gareth Bale fue presentado oficialmente como jugador de Los Ángeles FC de la MLS

Entornointeligente.com /

«La transición no será fácil, pero me gusta el reto», comentó el jugador

Gareth Bale fue presentado como nuevo jugador de Los Ángeles FC. Se espera que el galés haga su debut ante Nashville el domingo 17 de julio.

El delantero de 32 años jugó por 9 años con el equipo del Real Madrid, equipo con el que ganó cinco UEFA Champions Leagues. Gareth Bale fue cuestionado sobre la transición de jugar en el equipo más ganador de Europa y sobre su adaptación a la MLS. «La transición no será fácil, pero me gusta el reto. El llegar a media temporada es un poco diferente, pero siento que me he mantenido en buena forma durante las vacaciones de Europa. Espero estar listo pronto y LAFC me ha ayudado muchísimo con mi movida a esta ciudad y por eso yo solo me tengo que preocupar en jugar y mostrar mi mejor versión», dijo el nuevo jugador de LAFC. Es internacional absoluto con la selección galesa desde 2006, de la cual es el máximo goleador histórico. El futbolista debutó con 16 años y 315 días en un partido contra Trinidad y Tobago, ostentando, a partir de entonces y por varios años, el récord de ser el debutante más joven en la historia del seleccionado británico. En la actualidad es el segundo tras haber sido superado en 2013 por el aún más joven Harry Wilson. Bale es considerado como uno de los más grandes talentos emergentes de la Premier League en su momento y del mundo en la actualidad, ​ ha sido reconocido con numerosas distinciones, tales como el Premio Carwyn James de la BBC galesa o el premio al Mejor Jugador de la Premier League —siendo el cuarto galés en conseguirlo— el cual ganó en dos oportunidades, uniéndose así a la selecta lista de bicampeones formada por Mark Hughes, Alan Shearer, Thierry Henry y Cristiano Ronaldo.

