Gareca y su profunda huella en Perú: ¿Quiénes son las opciones para reemplazarlo?

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó la noche del viernes lo que hace días se comentaba en todo el país: ‘El Tigre’ Gareca, que llevó a la bicolor a un Mundial de fútbol tras 36 años de ausencia, no volvía como seleccionador. La salida de Gareca -convertido en ídolo nacional por revitalizar al combinado peruano con buen juego y resultados tras décadas de fracasos- concluye una era en la que Perú alcanzó también una final de Copa América (derrota con Brasil 3-1 en 2019 en el mítico Maracaná), y la disputa del repechaje por un boleto a Catar-2022, perdido duramente en penales ante Australia en junio pasado. Gareca, ahora de 64 años, dijo a su llegada a Perú en 2015 que «esencialmente, quiero que el jugador peruano crea en sus condiciones, crea que vamos a hacer una selección competitiva». A la luz de sus resultados, no se duda del éxito del Tigre con Perú. Dirigió a la selección blanquirroja en 96 encuentros -cifra récord-, logrando 39 victorias, 23 empates y 34 derrotas. – Otros logros del Tigre – Y como hitos competitivos, consiguió que Perú venciera a Brasil en un partido oficial tras más de 40 años, a Paraguay en Asunción y a Ecuador en Quito por primera vez, y a domicilio a Colombia y Venezuela luego de más de 20 años. Bajo su mando también se logró la racha histórica de 15 partidos sin derrotas y alcanzó el puesto 10 en el ranking FIFA de selecciones en 2017. «Gracias por hacernos vivir una de las mejores épocas del fútbol peruano, que permanecerán imborrables en la memoria de todos», publicó la FPF en un mensaje de despedida en Twitter. La misiva fue acompañada de un emotivo montaje fotógrafico, con imágenes del argentino celebrando con sus jugadores, y haciendo su icónico gesto con los dedos en la sienes para pedir serenidad a sus jugadores en el campo de juego. El nueve titular de Gareca, ‘El Bambino’ Gianluca Lapadula, se despidió con un mensaje en Instagram. «Si hoy me siento afortunado por ser parte de la hermosa familia de la selección peruana es en gran medida gracias a ti (…) ¡Gracias totales Profe!», escribió Lapadula. ?? Las mejores fotografías de Ricardo Gareca tras su paso por la selección peruana de fútbol. El experimentado DT no renovará contrato con la @TuFPF . ?? https://t.co/pieEqDY9p9 Foto: ANDINA/FPF pic.twitter.com/wwIYHpSW1B

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 14, 2022 – La FPF señalada – Para el fútbol peruano la marcha de Gareca luce hoy difícil de digerir. Los clubes Alianza Lima, Universitario y Cienciano, de los más importantes del torneo local e intervenidos administrativamente, criticaron «la pésima gestión de la FPF en la negociación» con el ya exseleccionador nacional, y aseguran que se «ha expuesto de manera vergonzosa, a nivel nacional e internacional a la institución». Según medios locales, en la propuesta de la FPF para renovar a Gareca figuraba una rebaja del 40% en su salario y la reducción de su equipo técnico, de unas 15 personas. «Hoy nos quedamos sin un entrenador de primer nivel para la selección», afirman los clubes, que agradecieron a Gareca «sus logros y compromiso». Sin embargo, la Federación Peruana ya apunta a echar a andar un nuevo proyecto. «Corresponde iniciar un nuevo ciclo para la selección absoluta con total optimismo, responsabilidades y trabajo sostenido como parte del desarrollo del fútbol peruano, continuando con su reestructuración, así como con la obtención de logros deportivos de corto, mediano y largo plazo», indicó la FPF. – Candidatos – En la prensa peruana se menciona como principal candidato al local Juan Reynoso , campeón en Perú con Universitario y Melgar, y en México con el Cruz Azul en 2021, y quien fuera internacional en 84 ocasiones. Otras de las posibilidades son una terna de argentinos. Sebastián Beccacece , campeón de la Recopa Sudamericana 2021 con Defensa Y Justicia; el renombrado Jorge Sampaoli , quien acaba de renunciar al Olympique de Marsella, y ya fue campeón de la Copa América 2015 con Chile; o el exdelantero de la selección argentina Hernán Crespo , campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia en 2020. Quien sea el designado tendrá una dura tarea, luego de que Gareca acostumbrara a Perú a creer que su selección podría competir y ganar a cualquier equipo. El próximo compromiso de la selección peruana será contra México en Los Ángeles el 24 de septiembre, mientras que se prevé que en marzo de 2023 inicien las eliminatorias para el Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México. Más en Andina «Ricardo Gareca marcó historia con la selección peruana», así resaltó la Conmebol resaltó el trabajo de Gareca al frente del cuadro incaico https://t.co/sQyyrcbAv2 pic.twitter.com/fCXSGjGMaO

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 16, 2022 (FIN) AFP/RES Publicado: 16/7/2022

