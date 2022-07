Gareca: Asesor legal dice que no hubo las condiciones para renovar contrato

Entornointeligente.com /

El asesor legal Mario Cupelli, quien acompaña a Gareca en su última conferencia dio detalles sobre las negociaciones que se diera para una posible renovación para un tercer proceso más. «Hubo una reunión el día 12 de julio en donde concurrieron gente asignada por Agustín Lozano, Milton Gareca, el hijo de Ricardo (Gareca), y yo. Esto no es solamente una cuestión económica, sino que habían modificaciones de cláusulas en el contrato y por eso no se pudo llegar a un acuerdo», dijo Cupelli en conferencia de prensa. Agregó: «En los contratos que firmó Ricardo siempre existieron cláusulas de confidencialidad y, por tanto, no podría en estos momentos revelar toda cronología de lo sucedido. Sin embargo, un sector de la prensa ya hablaba antes de ese 40 por ciento que iban a plantear en la reunión del 12. Cómo se filtro eso, por lo pronto les aseguro que nosotros no fuimos. Soy abogado y bien podría investigar si esa confidencialidad fue vulnerada, pero no lo voy a hacer por pedido del comando técnico». Cupelli fue claro en asegurar que no se dieron las condiciones para llegar a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol «No estaban dadas las condiciones para continuar, pero no solo fueron razones económicas sino hubo modificaciones en algunas cláusulas que hizo que esto no avance como sí ocurrieron anteriormente», finalizó Cupelli. (FIN) JSO Video: Ricardo Gareca: «Estoy eternamente agradecido al jugador peruano» Publicado: 19/7/2022

