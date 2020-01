GAO: Administración Trump violó ley al retener ayuda de Ucrania

Entornointeligente.com /

La agencia de vigilancia del gobierno federal dijo el jueves que una oficina de la Casa Blanca violó la ley federal al retener la asistencia de seguridad a Ucrania.

La Oficina de Rendición de Cuentas (GAO por sus siglas en inglés) dijo en un informe que la Oficina de Administración y Presupuesto violó la ley al retrasar la ayuda. La congelación está en el centro de la acusación del presidente Donald Trump.

La GAO, una agencia independiente que responde al Congreso, dijo que la oficina de la Casa Blanca, conocida como OMB por sus siglas en inglés, violó la ley de control de retenciones al demorar por “razones políticas”, no por necesidades presupuestarias, la ayuda autorizada por el Congreso para Ucrania.

SEE ALSO: Demócratas publican nuevos documentos antes de juicio político “El fiel cumplimiento de la ley no permite al presidente sustituir la ley sancionada por el Congreso por sus propias prioridades”, dice el informe del abogado de la agencia, Thomas Armstrong.

“La retención no fue un retraso programático. Por lo tanto, concluimos que OMB violó la ACI”.

La OMB ha dicho que la retención era apropiada y necesaria.

“Disentimos de la opinión de la GAO. La OMB utiliza su autoridad como asignador para asegurar que el dinero de los contribuyentes se gasta debidamente en forma congruente con las prioridades del presidente y la ley”, dijo la vocera de la OMB, Rachel Semmel.

“Las afirmaciones de OMB no tienen fundamento en la ley”, argumenta la GAO, refiriéndose a la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca.

Según informó la publicación Politico , “El informe de la GAO también establece que OMB y el Departamento de Estado “no pudieron” proporcionar toda la información necesaria para su investigación.

“La Oficina de Responsabilidad Gubernamental no partidista ha confirmado lo que los demócratas del Congreso han entendido todo el tiempo: el presidente Trump abusó de su poder y violó la ley al retener la asistencia de seguridad a Ucrania”, dijo la presidenta de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Nita Lowey (D-N.Y) en un comunicado, de acuerdo con a publicación del diario.

SEE ALSO: Nuevos documentos entregados a investigadores ahondan interrogantes en juicio político Como un “patrón de abuso” han catalogado los demócratas de la Cámara de Representantes de EE.UU. el hecho de haber pausado la ayuda en Ucrania.

John Yarmuth, presidente del Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, está redactando un proyecto de ley para mantener a OMB bajo control, según informó Político .

Trump fue acusado el mes pasado por cargos de abuso de su poder por presionar a Ucrania para investigar a los rivales demócratas, ya que estaba reteniendo la ayuda, y por obstruir la investigación subsiguiente del Congreso. El Senado está programado para comenzar su juicio el jueves.

Con información de Reuters y AP.

