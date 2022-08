Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Carta pró-democracia Mega-Sena Nudismo no Brasil Giovanna Ewbank denuncia racismo Gangue do mata-leão: veja imagens inéditas da ação de ladrões que atacam, roubam e agridem vítimas no Brás, em São Paulo Uma das vítimas foi atacada quando voltava para casa após o primeiro dia de trabalho na nova empresa. Bruno, que não quer mostrar o rosto, lembrou ao Fantástico o pavor que passou e lamenta: 'Muita covardia'. Por Fantástico

31/07/2022 21h55 Atualizado 31/07/2022

«Gangue do mata-leão» aterroriza trabalhadores no Brás, em São Paulo

Em um dos bairros mais movimentados de São Paulo , bem em frente à estação de trem do Brás, uma onda de assaltos vêm assustando quem tem que passar pela região . Ladrões atacam, roubam pertences e agridem vítimas em cenas chocantes, e essa rotina brutal foi registrada pelo produtor William Santos durante uma semana.

A Gangue do Mata-leão, como a polícia chama os assaltantes que agem na região, é conhecida por esse nome porque domina as vítimas com um golpe e, em seguida, as agride com socos e pontapés e levam tudo.

Flagrantes mostram 'gangue do mata-leão' apontando arma e espancando pedestres no Brás; veja vídeo Novos flagrantes mostram abordagens violentas da 'gangue do mata-leão' em assaltos no Brás; SSP diz que reforçou policiamento 'Me enforcou e foi esvaziando meu bolso'; 'Dificuldade para andar': os relatos de vítimas espancadas por gangue de assaltantes no Brás

Uma das vítimas foi atacada quando voltava para casa após o primeiro dia de trabalho na nova empresa. Bruno, que não quer mostrar o rosto, lembrou ao Fantástico o pavor que passou depois de encontrar a porta lateral da estação de trem do Brás fechada. Era aproximadamente 0h15 e ele teve que caminhar até a entrada principal, um trajeto de 800 metros, mas que passa exatamente no ponto onde ficam os bandidos, a Praça Agente Cícero.

«Eles roubaram meu celular, o celular da empresa, minha mochila, meus documentos, minha carteira, tudo. A única coisa que ficou no meu bolso foi o RG. Chutaram muitas vezes o meu rosto, minhas costas. Minha perna direita está doendo, meus cotovelos foram arrastados no chão, ficaram ralados. Eu trabalho, estudo, aí vem um cara… Mano, vai fazer a mesma coisa. Vai roubar? Muita, muita sacanagem. Agora só quando receber para ver se eu consigo comprar um celular novo. É como se eu fosse um bonequinho daqueles de Judas sendo malhado. Não tem muito o que pensar, muita covardia», lamenta Bruno.

Na semana que nosso produtor esteve no Brás, a Polícia Militar prendeu quatro homens e três mulheres , uma delas menor de idade. Imagens de câmeras usadas pelos policiais mostram as prisões de perto (veja no vídeo acima) .

Ouça os podcasts do Fantástico

ISSO É FANTÁSTICO

O podcast Isso É Fantástico está disponível no g1 , Globoplay , Deezer , Spotify , Google Podcasts , Apple Podcasts e Amazon Music trazendo grandes reportagens, investigações e histórias fascinantes em podcast com o selo de jornalismo do Fantástico: profundidade, contexto e informação. Siga, curta ou assine o Isso É Fantástico no seu tocador de podcasts favorito. Todo domingo tem um episódio novo.

PRAZER, RENATA

O podcast 'Prazer, Renata' está disponível no g1 , no Globoplay , no Deezer , no Spotify , no Google Podcasts , no Apple Podcasts , na Amazon Music ou no seu aplicativo favorito. Siga, assine e curta o 'Prazer, Renata' na sua plataforma preferida. Toda segunda-feira tem episódio novo.

BICHOS NA ESCUTA

O podcast 'Bichos Na Escuta' está disponível no g1 , no Globoplay , no Deezer , no Spotify , no Google Podcasts , no Apple Podcasts , na Amazon Music ou no seu aplicativo favorito. Siga, assine e curta o 'Bichos na Escuta' na sua plataforma preferida. Toda quinta-feira tem episódio novo.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com