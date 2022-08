Entornointeligente.com /

Jorge Gandini en la Cámara de Senadores del Palacio Legislativo en Montevideo (12.07.2022).

Foto: Javier Calvelo, adhocFOTOS

Gandini quiere volver a discutir la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad, pero hay una duda legal Publicado el 22 de agosto de 2022 Parlamento 2 minutos de lectura Para Penadés, como Diputados descartó el artículo, el Poder Ejecutivo debe enviar un mensaje complementario, lo que no cree que suceda. Luego de que en la Cámara de Diputados, por negativa de Cabildo Abierto (CA), el oficialismo no alcanzara los votos para eliminar el adicional del Fondo de Solidaridad , con el que se financian obras de infraestructura de la Universidad de la República (Udelar), el senador del Partido Nacional (PN) Jorge Gandini aseguró a la diaria que tiene intenciones de retomar el tema y para ello deberá proponer a sus socios una fórmula para devolver a la casa de estudios los recursos que perdería.

El proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo derogaba el adicional de a partes, 25% cada año, hasta su eliminación total en 2026. Esa cuarta parte que se iba a sacar este año equivale a cerca de 143 millones de pesos. Gandini, uno de los promotores de la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad dentro del PN, dijo que en el Senado «hay que encontrar un sustituto en esa pérdida, de modo de poder aprobar la eliminación gradual sin que afecte el presupuesto universitario», y aseguró tener una «idea» para lograrlo.

Si bien no quiso adelantar la fórmula antes de dialogar con sus compañeros, ya que el proyecto de Rendición de Cuentas ingresará recién el lunes a la cámara alta, descartó que vaya a proponer alguna de las ideas ya discutidas en Diputados y que no alcanzaron el cuórum necesario. «Tengo ubicada una fuente de financiamiento que no afecta el presupuesto de otros organismos, por lo tanto, no estaríamos en ese camino de desvestir a un santo para vestir a otro», dijo en referencia a las alternativas presentadas en la cámara baja. Agregó que su propuesta generaría «un mayor gasto dentro de los gastos autorizados no ejecutados» y que, para eso, es necesario dialogar con el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas.

Pero incluso dentro del PN existen «dudas» de que este tema pueda retomarse por iniciativa de los parlamentarios. El senador Gustavo Penadés manifestó a la diaria que la eliminación de un impuesto sólo puede hacerse a iniciativa del Poder Ejecutivo y, en este caso, la propuesta «fue eliminada del mensaje que le llega al Senado por parte de la Cámara de Representantes».

A su entender, el Senado no puede volver a incluir un artículo similar al que se eliminó y la única solución sería que el Poder Ejecutivo enviara «un mensaje complementario dentro de los primeros 15 días», permitido por la Constitución, para insistir en el tema. Sobre esto último, dijo que «parece difícil», dada la resolución que ya tomaron los diputados.

Gandini tiene otra visión y es que la iniciativa del Poder Ejecutivo es enviada «a la Asamblea General, no a una cámara», por tanto, «a pesar de que Diputados no la aprobó, está vigente». Además, afirmó que «hay antecedentes» de situaciones así.

A pesar de esta discusión legal, Penadés dijo que «para la Udelar era un tema delicado» la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad, pero que «vale la pena estudiar[lo]».

CA mantiene discrepancias El senador de CA Raúl Lozano dijo a la diaria que, «desde el momento en que no tiene financiación, quitar el adicional del Fondo de Solidaridad» es «bajarle» el presupuesto a la Udelar, «cuando todos pensamos que a la educación le tenemos que dar más». Apuntó que «por parte de CA no se va a retomar» el tema, aunque, «como todas las cosas, se puede estudiar» si algún senador plantea una solución. «Pero no le vemos una fuente de financiación adecuada que le hayan encontrado los diputados», aseguró.

El diputado del Partido Colorado Conrado Rodríguez, uno de los que llevó la voz cantante en favor de la eliminación del adicional, dijo que hubo un «incumplimiento» por parte de CA y aseguró que no se tuvo en cuenta que «a los profesionales universitarios, en el marco de una reforma de la Caja de Profesionales que se viene, seguramente se les va a pedir un esfuerzo más» . «Tengo expectativa de que esto se retome en el Senado», señaló a la diaria y agregó que «sería una muy mala señal no derogar el impuesto ahora y dentro de unos meses aumentarles la carga tributaria a los profesionales para poder salvar a la caja».

