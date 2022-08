Ganar siete veces la lotería en Florida: millonario reveló sus secretos en un libro

Entornointeligente.com /

Por El Diario NY

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Richard Lustig murió en el 2018 a los 67 años, pero dejó por escrito algunas estrategias para resultar afortunado en la lotería. Pero antes de resultar ganador, el residente en Orlando estaba arruinado por las deudas.

Lustig ganó múltiples veces la lotería entre el 1993 y 2010. Las ganancias totalizaron $1 millón de dólares.

Llegar a este punto le tomó unos 25 años de apuestas y muchas pérdidas.

A raíz de lo anterior, decidió escribir «Learn How To Increase Your Chances of Winning the Lottery» (Aprende cómo incrementar las probabilidades de ganar en la lotería).

Entre las recomendaciones de Lustig que reseñó esta semana The Jerusalem Post destaca el requerimiento de comprar más boletos de loterías para aumentar las probabilidades de ganar. Cabe señalar sin embargo que la otra cara de la moneda es que no necesariamente la ganancia compensará la inversión en los tiquetes.

Lea más en El Diario NY

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com