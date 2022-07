Ganancias de Alphabet, matriz de Google, cayeron 11% en el primer semestre pese a mayores ingresos

Entornointeligente.com /

Alphabet, la empresa matriz de Google, reportó este martes ingresos para el segundo trimestre que estuvieron en línea con las expectativas del mercado, reflejando la resiliencia del gigante de Internet ante la desaceleración del gasto en publicidad .

Los ingresos, excluyendo pagos a socios de distribución, ascendieron a US$ 57.470 millones en el período, ligeramente por debajo de los US$ 58 mil millones proyectados por los analistas de la industria, según datos recopilados por Bloomberg.

La fortaleza de las ventas es un indicador de que su negocio de publicidad -especialmente los avisos relacionados con búsquedas- estaría bien posicionado para soportar la caída en el gasto de marketing , que ha afectado a competidores más pequeños como Snap y Twitter. Aún así, la empresa mantiene la cautela, y anunció que suspendió temporalmente las contrataciones de nuevo personal .

Las ventas de Google reflejan «una elevada actividad de consumo en línea y una amplia fortaleza en el gasto de los avisadores», señaló la directora de Finanzas, Ruth Porat, en un comunicado citado por Bloomberg.

La división de Google en la nube, uno de sus negocios que genera más atención, y que todavía no alcanza la rentabilidad, generó ingresos por US$ 6.300 millones , con una pérdida de US$ 858 millones. Aunque Google está en un distante tercer lugar en el sector, por detrás de Amazon y Microsoft, la unidad es considerada como una de las mejores apuestas de Alphabet para crecer, a medida que su negocio principal de búsquedas se acerca a su madurez.

Las acciones de Google, que hasta ayer acumulaban una caída de 27,5% en lo que va del año, subieron hasta 4,5% hoy en las operaciones posteriores al cierre del mercado.

Desempeño semestral El gigante de Internet anunció además una ganancia neta de US$ 32.438 millones entre enero y junio, lo que representa una caída de 11% en sus beneficios con respecto al mismo período del ejercicio anterior, informó Efe.

La dueña del buscador online más usado del mundo facturó US$ 137.696 millones durante los primeros seis meses del año, en su inmensa mayoría provenientes de la publicidad , lo que estuvo 17,5% por encima de los US$ 117.194 millones de igual período de 2021, aunque también se dispararon sus costos operativos .

Por su parte, los inversores de Alphabet se embolsaron durante los pasados seis meses US$ 2,46 por acción, frente a los US$ 2,72 de hace un año.

