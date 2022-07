Ganador del Premio Nacional del Periodismo: «Siempre me caractericé por hablar lo que me dé la gana, pero nunca mentira»

Entornointeligente.com /

En el día de hoy, el presidente Luis Abinader encabezó el acto de entrega del «Premio Nacional de Periodismo 2022» a Bonaparte Gautreaux Piñeyro , en un reconocimiento a la trayectoria de vida de los profesionales de la comunicación.

Tras recibir ese reconocimiento, Gautreaux Piñeyro, quien estuvo acompañado de su familia y amigos, tomó el micrófono y en alrededor de 20 minutos, trató de resumir todo lo vivido durante su trabajo profesional, que lo llevó de reportero hasta director de varios medios nacionales.

«Yo me pasé la vida entera, diciendo lo que me da la gana, pero nunca mentira …voy a comenzar dando gracias a Dios que me permitió vivir estaba aventura del periodismo en todos los escenarios, desde la búsqueda de noticias en las calles, hasta la dirección de medios; conozco, pues, la comunicación en y desde todas las trincheras y digo trinchera, no de manera casual, sino expresa porque en mi ejercicio periódico siempre fuí un soldado de la libertad…», exclamó «Cabito», cómo fue señalado den forma de «cariño» en variad ocasiones por el jefe de Estado y el Ministro de Educación, Roberto Fulcar.

Destacado por Abinader y Fulcar Abinader fue quien encabezó el acto y en sus palabras resaltó la labor periodística de Gautreaux desde la revolución de Abril de 1965 y su lucha por la «libertad de la prensa».

«Bonaparte Gaoutreaux desempeñó su labor periodística en los años más duros para los profesionales del periodismo dominicano. Años en los que no estaba garantizado el derecho a la libre información y se perseguía de forma sistemática la libertad de pensamiento y de prensa. Sin embargo, su compromiso con la democracia siempre se mantuvo firme», manifestó el mandatario al momento de pronunciar las palabras centrales del acto, las que aprovechó para destacar la amistad que existía entre el premiado y su padre, José Rafael Abinader.

Mientras que Roberto Fulcar indicó que al premiar Gautreaux Piñeyro se reconoce no solo al profesional del periodismo, sino también «luchador social, al intelectual comprometido con la democracia.

«Hoy se premia a Bonaparte Gautreaux Piñeyro y al hacerlo estamos celebrando la libertad. Digamos que la información es la antesala de la libertad, y la libertad es la base en la cual se sustenta la vida en democracia. Por eso decir Prensa libre y democracia es casi una redundancia. Por eso, este Premio Nacional de Periodismo 2022 que estamos entregando a Bonaparte, pudo ser también el Premio Nacional por la libertad y la democracia», exclamó Fulcar.

Trayectoria Gautreaux Piñeyro nació en Sabana de Chavón, La Romana, en 1937 y estudió derecho y periodismo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Además, fue cónsul en La Guaira, Venezuela y viceministro de la Presidencia del gobierno que encabezó el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó.

Ha publicado ensayos sobre el origen del merengue y la narrativa dominicana. Es autor de los libros Cuentos del Abuelo Julio, «La ciudad clandestina» y «Los secretos del General y de una novela», «Al final del arcoirís» (1982). Sus cuentos «A partir de esta noche» y «Sonámbulo» fueron premiados por el Movimiento Cultural Dominicano y Casa de Teatro, respectivamente.

Por igual inició y dirigió por muchos años, el suplemento «Cultura» del periódico El Nacional de ¡Ahora! «Cultura» pronto se convirtió en vocero de voces dominicanas nuevas.

Por esas razones, su escogencia fue una decisión unánime de todos los miembros del jurado, compuesto por el ministro de Educación, Aurelio Henríquez, presidente del CDP; Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios; Rosa Olga Medrano, directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras; Félix Almonte, director del Departamento de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como los periodistas José P. Monegro, director del periódico El Día; Miguelina Crespo y Eddy Pereyra, secretario del premio.

