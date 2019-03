Ganaderos santeños reportan muertes de animales por sequía

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Ganaderos santeños reportaron este martes las primeras muertes de animales, producto de la sequía. Eduin Valdés, vicepresidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), indicó que la situación en la provincia es “caótica”, porque el Fenómeno de El Niño ha empezado a golpearles. Agregó que desde noviembre no caen lluvias en esta zona. “El ganado se está cayendo y muriendo”, advirtió Valdés, al tiempo que invitó al Gobierno a que se levante un inventario de la cantidad de reses que han empezado a morir producto de la sequía. Valdés recalcó que las fuente hídricas ya se agotaron. “Tanto es así que existen ganaderos que tienen más de dos meses de estar cargando agua para suplir a su ganado. Estamos gastando mucho dinero para suplementar a nuestros animales”, agregó. El ganadero santeño instó al Gobierno a que les apoye con reservorios de agua, y represas, tal cual se hizo en Pocrí, donde existe una represa que tiene más de 30 años de darle respuesta a los productores. “Si el gobierno no nos apoya, las pérdidas del sector serán millonarias”, advirtió. Por su parte, Rodrigo Armando Vega Castro, director del Ministerio de Desarrollo Agropecuario en Los Santos, reconoció que en efecto el fenómeno de El Niño ya está dejando secuelas. No obstante, dijo que la institución ha montado un plan agresivo de perforación de pozos. En lo que va del año se han perforado 42. Según ha informado Etesa, este año lloverá menos de lo normal entre abril, mayo y junio, debido a la posible extensión del fenómeno atmosférico de El Niño, hasta octubre. Lea aquí: Prevén menos precipitaciones MÁS INFORMACIÓN ¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous SEPA MÁS: RT en español entra en Argentina El papa Francisco viajará a Mozambique, Madagascar y Mauricio en septiembre Next → You May Also Like Incendio forestal consume Emplanada de Chorcha en el distrito de David marzo 23, 2019 admin Comentarios desactivados en Incendio forestal consume Emplanada de Chorcha en el distrito de David EE.UU. limita a 3 meses y una entrada los visados a cubanos no inmigrantes marzo 16, 2019 admin Comentarios desactivados en EE.UU. limita a 3 meses y una entrada los visados a cubanos no inmigrantes Capturan a tres sujetos, entre ellos un menor de edad, tras robo en minisúper de Villa Lucre marzo 26, 2019 admin Comentarios desactivados en Capturan a tres sujetos, entre ellos un menor de edad, tras robo en minisúper de Villa Lucre El Tiempo Caracas 24 ° algo de nubes humidity: 88% wind: 6m/s ENE H 31 • L 28 33 ° Thu 33 ° Fri 33 ° Sat 31 ° Sun Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico. Correo electrónico CULTURA CULTURA las 6 supersticiones más desconocidas marzo 27, 2019 admin Comentarios desactivados en las 6 supersticiones más desconocidas CULTURA “Ya es hora de hacer una crítica ética y política del arte” marzo 27, 2019 admin Comentarios desactivados en “Ya es hora de hacer una crítica ética y política del arte” CULTURA “Estoy orgulloso de tener un ‘superhit’ como es ‘La revolución sexual'” marzo 27, 2019 admin Comentarios desactivados en “Estoy orgulloso de tener un ‘superhit’ como es ‘La revolución sexual'” CULTURA El sabueso Sherlock Holmes sigue husmeando en libros, series, películas… marzo 27, 2019 admin Comentarios desactivados en El sabueso Sherlock Holmes sigue husmeando en libros, series, películas…LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

