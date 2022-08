GameStop: ¿oportunidad para hacerse millonario?

Entornointeligente.com /

Informate más GameStop, Reddit y ¿los nuevos «lobos de Wall Street»? Desde principios de julio, GameStop ha subido un 26%, AMC un 87% y Bed Bath & Beyond escaló un 111%. Cabe aclarar que el S&P subió «tan solo» un 11%. Entonces, ¿qué explicación hay?

Boggiano1 11-8.png

Recordemos que el año pasado este tipo de acciones se promocionaban en el famoso foro WallStreetBets, de Reddit. Allí se ponían de acuerdo inversores minoristas para salir a comprarlas, sin muchos fundamentos detrás.

¿Cuál era el objetivo? Castigar a grandes fondos de inversión que apostaban en contra de estas empresas. Estos fondos, al comenzar a sufrir pérdidas considerables, se veían obligados a cerrar sus posiciones. ¿Cómo las cerraban? Comprando las acciones, para dejar de apostar en contra. Y eso generaba una mayor demanda y, como consecuencia, una escalada en los precios.

Esta situación volvió a darse en las últimas semanas, fogoneado por el famoso foro de Reddit. Eso explica el gran rendimiento que tuvieron este tipo de empresas.

Además de este fenómeno puntual, vale preguntarnos si son compañías sólidas. Absolutamente no.

Veamos sus pérdidas durante 2020, 2021 y las acumuladas de este año:

Boggiano2 11-8.png

Estas compañías, denominadas «meme», son una máquina de perder plata. No tienen razones fundamentales para tener buenas perspectivas.

Sin embargo, lo único que hace ganar o perder plata es lo que haga el precio de sus acciones. Más allá de si son buenas o malas, su precio se rige por la oferta y demanda.

Entonces, ¿es buena idea invertir en ellas? No. Como regla general no. Como son acciones sumamente volátiles que se mueven sin fundamentos, las oscilaciones de precio son muy peligrosas para quien las compra. ¿Pueden seguir subiendo? Sí, claramente, pero es una timba. ¿Alguien ganará mucho dinero? Seguramente también. Es parte de este juego.

El único motivo válido para alguien que quiera invertir en estas acciones sería el de destinar una porción muy insignificante de su capital, con el objetivo de obtener rendimientos extraordinarios. Tiene que saber que el riesgo es enorme y que es apostar por una acción «meme».

Comprar GameStop, AMC o Bed Bath & Beyond no es muy distinto a ir al casino a jugar a la ruleta. ¿Puede salir bien? Claro, aunque no es un método perdurable. Por eso, la recomendación general es no meterse en este tipo de acciones. A tener cuidado.

