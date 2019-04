Game Of Thrones: las claves del fenómeno que atrapa multitudes

Entornointeligente.com / La espera terminó, y este domingo 14 de abril el primero de los seis últimos capítulos de la reconocida serie Game Of Thrones dio inicio a la temporada final. La é pica serie, basada en la obra de George R.R. Martin , cosechó el éxito durante 8 temporadas y demostró que la cadena HBO es pionera en lo que a hitos se refiere: el final de la séptima temporada lo vieron doce millones de personas en Estados Unidos.

La serie de novelas “Canción de hielo y fuego” (que tiene cinco libros y otros dos planeados) fueron escritas en los años 90 y se convirtieron a partir de 2011 en lo que se conoce como Game of Thrones (Juego de Tronos), serie que los espectadores esperan con ansias ante cada nuevo episodio.

Se trata de un mundo sombrío y despiadado , ambientado en la época de la Guerra de las Dos Rosas, las Cruzadas y la Guerra de los Cien Años. Allí, los integrantes de familias nobles de siete reinos luchan sin compasión alguna para gobernar todo el territorio y acceder al Trono de Hierro.

En julio de 2018 se terminaron de rodar los seis episodios finales, que ahora se emitirán cada domingo hasta terminar la octava temporada, que revelará quién será el heredero del trono, batalla que todos los involucrados están dispuestos a enfrentar

Daenerys Targaryen y Jon Snow , los personajes principales de Game Of Thrones (GOT). En las horas previas al lanzamiento, algunos de los actores de la serie hablaron el pasado sábado con PERFIL . Liam Cunningham, más conocido como “Ser Davos “, contó: “¡Todos los días desde el primer día queríamos saber qué pasaba! ¿Quién creen que se queda en el trono? ¿Quién muere?”.

Por su parte, las hermanas Arya y Sansa Stark , que en la vida real son las actrices Maisie Williams y Sophie Turner, contaron cómo fue crecer paralelamente con el éxito de GOT. “Nosotras crecimos dentro de GOT. Desde el primer casting hasta nuestro último día en el set. Fue muy emocionante despedirse, fue muy surreal crecer ahí. GOT es GOT porque detrás de escena hay amor. Bueno, amor y mucha ropa pesada y húmeda, y barro. Nunca más un invierno será normal para mí”, contó Turner.

“Ver fans temblando o personas de 75 años que adoran el show es algo que creo nunca debería ser moneda corriente en mi vida. Y lo es. No quiero nunca olvidar todo lo que Game of Thrones será para mí y para el mundo”, dijo Williams sobre la serie.

El final desde el otro lado del trono

Si bien el final está cerca, el furor por la serie está lejos de agotarse. La señal de cable premium HBO ya anunció que habrá un spin off , que saldrá al aire en 2020. Se trata de The Long Night , que transcurrirá muchos siglos antes de GOT, y que ya graba su piloto con un elenco encabezado por Naomi Watts y Josh Whitehouse , y se estima que podría estrenarse en los primeros meses del año próximo.

Además, no son pocas las acciones de marketing que se desarrollaron alrededor de la serie: hay recorridos turísticos por los estudios y múltiples marcas que se sumaron a la euforia. Tal es el caso de la firma de galletas Oreo, que presentó una edición exclusiva y alusiva a la serie.

The most epic cookies of all time are here. #GameOfCookies #ForTheThrone pic.twitter.com/jzCVpfPUzs

— Oreo Cookie (@Oreo) April 2, 2019

El reconocido whisky escocés Johnnie Walker, se sumó a la euforia GOT al presentar una edición especial de la bebida, con la inscripción “Winter is here”, a la que llamó “White Walker” , en referencia a los personajes más temidos de la serie.

White Walker by Johnnie Walker: desde el otro lado del muro directo hasta tu freezer. Conseguí la tuya para disfrutar la nueva temporada de @GameOfThrones . #WinterIsHere #JWWhiteWalker pic.twitter.com/zEqsbV1N3H

— Johnnie Walker (@JohnnieWalkerUY) March 27, 2019

El Game of Thrones Studio Tour es una atracción turística que permitirá recorrer unos 10 mil metros cuadrados Linen Mill Studios, situados en Irlanda del Norte. De acuerdo a información de HBO, socio de Linen en el emprendimiento, el tour le brindará a los visitantes la posibilidad de “enfrentarse cara a cara con decorados, vestuarios y armas creados para los territorios de Westeros y de Essos, mezclando muestras de detrás de escena, elementos interactivos”.

Asimismo, promete a los turistas poder sentirse en el territorio de Westeros y en las mansiones de sus miembros más prominentes, “reviviendo momentos clave de la serie”.

A.G./EA

LINK ORIGINAL: Perfil

Entornointeligente.com